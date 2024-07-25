От экс-руководителей челябинского банка-банкрота «Резерв» требуют 788 миллионов

Бывшему руководству обанкроченного банка «Резерв» в Челябинске выставили счет на 788 млн рублей. Как отмечено в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU, ответчиками выступили 10 физлиц.
«Заявление к Константину Базанову, Виктору Балашову, Елене Пунашевой и другим. Сумма исковых требований 788 млн 157 тысяч 552 рубля 60 копеек», — говорится в документе.
Заявителем выступило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Как URA.RU сообщил источник на банковском рынке, в судебном процессе возможно появление другого интересанта, выплатившего вкладчикам задолженность банка.
«Некоторые предположения можно сделать из состава ответчиков. В иске фигурируют лица, так или иначе причастные к работе банка „Резерв“. „, — пояснил источник URA.RU.
В октябре 2021 года исполняющий обязанности председателя правления банка Константин Базанов Центральным районным судом Челябинска был признан виновным в хищении средств в составе организованной группы. Против экс-руководителя также подан иск о возмещении ущерба. Совокупно в суды подано пять исков на общую сумму 711,6 миллиона рублей. Из них иски на 10,4 миллиона рублей уже удовлетворены, и по этим делам начаты исполнительные процедуры. Однако, по данным актов, взыскание долга было признано невозможным. Часть претензий кредиторов удами была отклонена.
В феврале АСВ заявило, что долги перед вкладчиками будут закрыты. В том же месяце процедура завершилась. Деньги были перечислены по указанным пострадавшими реквизитам.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис банка. До момента публикации ответ не поступил.
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