25 июля 2024

Статусных свердловских полицейских уволили на фоне уголовного дела

В Нижнем Тагиле уволили статусного гаишника Торощина и его зама
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, погоны, полиция, майор полиции
Майору вменяют крупную взятку Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Начальника регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД Нижнего Тагила, майора Андрея Торощина уволили после возбуждения уголовного дела. Информацию об оставке офицера URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка, полковник Валерий Горелых.

Кроме того, был уволен зам Торощина — Андрей Ветошкин. «Один был уволен приказом территориального ОВД, второй — приказом ГУ МВД по Свердловской области», — сказал Горелых.

Претензии к Торощину у силовиков появились в конце мая. Оперативники ФСБ приходили с обысками в РЭО ГИБДД. После этого его и Ветошкина увезли на допрос. По данным агентства, Торощину вменяют крупную взятку. Якобы за деньги он выдавал курсантам водительские права без сдачи экзаменов. Ветошкин проходит по делу в качестве свидетеля. Официальных комментариев от МВД, СКР И ФСБ по уголовному делу не было.

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Начальника регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД Нижнего Тагила, майора Андрея Торощина уволили после возбуждения уголовного дела. Информацию об оставке офицера URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка, полковник Валерий Горелых. Кроме того, был уволен зам Торощина — Андрей Ветошкин. «Один был уволен приказом территориального ОВД, второй — приказом ГУ МВД по Свердловской области», — сказал Горелых. Претензии к Торощину у силовиков появились в конце мая. Оперативники ФСБ приходили с обысками в РЭО ГИБДД. После этого его и Ветошкина увезли на допрос. По данным агентства, Торощину вменяют крупную взятку. Якобы за деньги он выдавал курсантам водительские права без сдачи экзаменов. Ветошкин проходит по делу в качестве свидетеля. Официальных комментариев от МВД, СКР И ФСБ по уголовному делу не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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