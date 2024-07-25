Статусных свердловских полицейских уволили на фоне уголовного дела

В Нижнем Тагиле уволили статусного гаишника Торощина и его зама

26 июля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Майору вменяют крупную взятку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Начальника регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД Нижнего Тагила, майора Андрея Торощина уволили после возбуждения уголовного дела. Информацию об оставке офицера URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка, полковник Валерий Горелых. Кроме того, был уволен зам Торощина — Андрей Ветошкин. «Один был уволен приказом территориального ОВД, второй — приказом ГУ МВД по Свердловской области», — сказал Горелых. Претензии к Торощину у силовиков появились в конце мая. Оперативники ФСБ приходили с обысками в РЭО ГИБДД. После этого его и Ветошкина увезли на допрос. По данным агентства, Торощину вменяют крупную взятку. Якобы за деньги он выдавал курсантам водительские права без сдачи экзаменов. Ветошкин проходит по делу в качестве свидетеля. Официальных комментариев от МВД, СКР И ФСБ по уголовному делу не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальника регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД Нижнего Тагила, майора Андрея Торощина уволили после возбуждения уголовного дела. Информацию об оставке офицера URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка, полковник Валерий Горелых. Кроме того, был уволен зам Торощина — Андрей Ветошкин. «Один был уволен приказом территориального ОВД, второй — приказом ГУ МВД по Свердловской области», — сказал Горелых. Претензии к Торощину у силовиков появились в конце мая. Оперативники ФСБ приходили с обысками в РЭО ГИБДД. После этого его и Ветошкина увезли на допрос. По данным агентства, Торощину вменяют крупную взятку. Якобы за деньги он выдавал курсантам водительские права без сдачи экзаменов. Ветошкин проходит по делу в качестве свидетеля. Официальных комментариев от МВД, СКР И ФСБ по уголовному делу не было.