«Зашили щеку, а зубы сломаны»: в детском свердловском лагере 7-летний мальчик выпал из окна

В детском свердловском лагере семилетний мальчик выпал из окна и порвал щеку

26 июля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Мальчик облокотился на москитную сетку и упал вниз (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Под Нижним Тагилом в детском оздоровительном комплексе «Звездный» семилетний мальчик выпал из окна второго этажа. Ребенок порвал щеку, сломал зубы, получил сотрясение и черепно-мозговую травму. Сейчас за жизнь и здоровье пострадавшего борются медики, рассказала его мать. «Наш сын сейчас в реанимации. Первый раз в жизни поехал в лагерь и в последний. Больше не поедем! У него очень серьезные травмы после вчерашнего падения — из того, что знаем, ему в стационаре зашили щеку, подбородок. Он получил сотрясение, черепно-мозговую травму и еще толком непонятно что с ним. Сегодня узнали, что у ребенка еще и зубы сломаны. В рот сильно не смогли мы ему даже заглянуть — швы! Но видно, что сбоку жевательные сломаны», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова матери. Врачи уже сделали снимки, отметив, что обошлось без переломов, однако прогнозов сейчас дать не могут. По словам родителя, ребенка толкнули, а он упал на москитную сетку, которая не выдержала вес. «Насколько мы знаем, у них уже был инцидент с тем, что отпадала москитная сетка», — отметила женщина. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в лагерь и администрацию Нижнего Тагила. В «Звездном» воздержались от комментариев, ответ от мэрии на момент публикации не поступил. Однако очевидцы сообщают, что инцидент произошел во время «тихого часа», когда воспитатель осматривал комнаты. «Мальчик сел на подоконник и облокотился на москитную сетку, в результате чего выдавил ее и выпал из окна», — передает собеседник слова представителей управления образования города. На территории комплекса организована проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Нижним Тагилом в детском оздоровительном комплексе «Звездный» семилетний мальчик выпал из окна второго этажа. Ребенок порвал щеку, сломал зубы, получил сотрясение и черепно-мозговую травму. Сейчас за жизнь и здоровье пострадавшего борются медики, рассказала его мать. «Наш сын сейчас в реанимации. Первый раз в жизни поехал в лагерь и в последний. Больше не поедем! У него очень серьезные травмы после вчерашнего падения — из того, что знаем, ему в стационаре зашили щеку, подбородок. Он получил сотрясение, черепно-мозговую травму и еще толком непонятно что с ним. Сегодня узнали, что у ребенка еще и зубы сломаны. В рот сильно не смогли мы ему даже заглянуть — швы! Но видно, что сбоку жевательные сломаны», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова матери. Врачи уже сделали снимки, отметив, что обошлось без переломов, однако прогнозов сейчас дать не могут. По словам родителя, ребенка толкнули, а он упал на москитную сетку, которая не выдержала вес. «Насколько мы знаем, у них уже был инцидент с тем, что отпадала москитная сетка», — отметила женщина. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в лагерь и администрацию Нижнего Тагила. В «Звездном» воздержались от комментариев, ответ от мэрии на момент публикации не поступил. Однако очевидцы сообщают, что инцидент произошел во время «тихого часа», когда воспитатель осматривал комнаты. «Мальчик сел на подоконник и облокотился на москитную сетку, в результате чего выдавил ее и выпал из окна», — передает собеседник слова представителей управления образования города. На территории комплекса организована проверка.