Близкие решают вопрос о месте похорон пермского экс-министра, умершего в Екатеринбурге

Родные еще не определились, в каком регионе будут хоронить скончавшегося в Екатеринбурге пермского экс-министра Константина Черемушкина. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения чиновника.
«По одним данным, прощание пройдет в Екатеринбурге. А по другим, тело увезут в один из соседних регионов. Это еще не решили», — сказал собеседник агентства. Члены семьи отказались общаться с журналистом URA.RU.
Черемушкин скончался ночью 26 июля возле екатеринбургского бара Fjord. Там он отдыхал с родственниками и ему внезапно стало плохо. Экс-министр вышел на улицу, где скоропостижно скончался. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть. У него могли быть проблемы со здоровьем.
Ему было 53 года. В Пермь он пришел из ЯНАО, где работал в администрации. В 2013 году стал заместителем министра природных ресурсов Прикамья. А уже через две недели возглавил министерство. В 2017-го руководил Западно-Уральским управлением Ростехнадзора.
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