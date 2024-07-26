Близкие решают вопрос о месте похорон пермского экс-министра, умершего в Екатеринбурге

Скончавшегося в Екатеринбурге экс-министра Черемушкина похоронят на Урале

26 июля 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Константин Черемушкин возглавлял Западно-Уральское управление Ростехнадзора Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Родные еще не определились, в каком регионе будут хоронить скончавшегося в Екатеринбурге пермского экс-министра Константина Черемушкина. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения чиновника. «По одним данным, прощание пройдет в Екатеринбурге. А по другим, тело увезут в один из соседних регионов. Это еще не решили», — сказал собеседник агентства. Члены семьи отказались общаться с журналистом URA.RU. Черемушкин скончался ночью 26 июля возле екатеринбургского бара Fjord. Там он отдыхал с родственниками и ему внезапно стало плохо. Экс-министр вышел на улицу, где скоропостижно скончался. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть. У него могли быть проблемы со здоровьем. Ему было 53 года. В Пермь он пришел из ЯНАО, где работал в администрации. В 2013 году стал заместителем министра природных ресурсов Прикамья. А уже через две недели возглавил министерство. В 2017-го руководил Западно-Уральским управлением Ростехнадзора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родные еще не определились, в каком регионе будут хоронить скончавшегося в Екатеринбурге пермского экс-министра Константина Черемушкина. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения чиновника. «По одним данным, прощание пройдет в Екатеринбурге. А по другим, тело увезут в один из соседних регионов. Это еще не решили», — сказал собеседник агентства. Члены семьи отказались общаться с журналистом URA.RU. Черемушкин скончался ночью 26 июля возле екатеринбургского бара Fjord. Там он отдыхал с родственниками и ему внезапно стало плохо. Экс-министр вышел на улицу, где скоропостижно скончался. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть. У него могли быть проблемы со здоровьем. Ему было 53 года. В Пермь он пришел из ЯНАО, где работал в администрации. В 2013 году стал заместителем министра природных ресурсов Прикамья. А уже через две недели возглавил министерство. В 2017-го руководил Западно-Уральским управлением Ростехнадзора.