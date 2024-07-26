Близкие решают вопрос о месте похорон пермского экс-министра, умершего в Екатеринбурге

Скончавшегося в Екатеринбурге экс-министра Черемушкина похоронят на Урале
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора Решетников в Кудымкаре. Пермь, черемушкин константин
Константин Черемушкин возглавлял Западно-Уральское управление Ростехнадзора Фото:

Родные еще не определились, в каком регионе будут хоронить скончавшегося в Екатеринбурге пермского экс-министра Константина Черемушкина. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения чиновника.

«По одним данным, прощание пройдет в Екатеринбурге. А по другим, тело увезут в один из соседних регионов. Это еще не решили», — сказал собеседник агентства. Члены семьи отказались общаться с журналистом URA.RU.

Черемушкин скончался ночью 26 июля возле екатеринбургского бара Fjord. Там он отдыхал с родственниками и ему внезапно стало плохо. Экс-министр вышел на улицу, где скоропостижно скончался. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть. У него могли быть проблемы со здоровьем.

Ему было 53 года. В Пермь он пришел из ЯНАО, где работал в администрации. В 2013 году стал заместителем министра природных ресурсов Прикамья. А уже через две недели возглавил министерство. В 2017-го руководил Западно-Уральским управлением Ростехнадзора.

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Родные еще не определились, в каком регионе будут хоронить скончавшегося в Екатеринбурге пермского экс-министра Константина Черемушкина. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения чиновника. «По одним данным, прощание пройдет в Екатеринбурге. А по другим, тело увезут в один из соседних регионов. Это еще не решили», — сказал собеседник агентства. Члены семьи отказались общаться с журналистом URA.RU. Черемушкин скончался ночью 26 июля возле екатеринбургского бара Fjord. Там он отдыхал с родственниками и ему внезапно стало плохо. Экс-министр вышел на улицу, где скоропостижно скончался. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть. У него могли быть проблемы со здоровьем. Ему было 53 года. В Пермь он пришел из ЯНАО, где работал в администрации. В 2013 году стал заместителем министра природных ресурсов Прикамья. А уже через две недели возглавил министерство. В 2017-го руководил Западно-Уральским управлением Ростехнадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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