Дело о подрыве машины в Москве могут изменить на госизмену

Дело о подрыве автомобиля офицера Генерального штаба ВС РФ могут переквалифицировать на более тяжкое. Следствие рассматривает возможность изменить обвинение на государственную измену.
«Обвинение в покушении на убийство, предъявленное ГСУ СКР Евгению Серебрякову, выданному России из Турции, в ближайшее время может стать более тяжким. За попытку взорвать военнослужащего ему могут инкриминировать теракт, а сотрудничество с СБУ квалифицировать как измену Родине», — пишет «Коммерсантъ».
Евгению Серебрякову, обвиняемому в совершении подрыва машины офицера Генштаба РФ, в настоящее время предъявлены обвинения по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия и покушении на убийство. Однако в ближайшее время попытка взорвать машину российского офицера может быть переквалифицирована как теракт, а его связь с украинским куратором может быть расценена как госизмена.
24 июля на одной из парковок в Москве произошел взрыв автомобиля Toyota Prado. Подозреваемого задержали в Турции. Он доставлен в Россию, с ним проведен допрос.
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