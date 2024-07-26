Дело о подрыве машины в Москве могут изменить на госизмену

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Избрание меры пресечения Евгению Анисимову. Екатеринбург, арест, подсудимый, суд, клетка, рука, ограничение свободы, избрание меры
Дело о взрыве машины в Москве могут рассмотреть как теракт, а сотрудничесво подозреваемого с СБУ — как госизмену Фото:
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В Москве взорвали Toyota Land Cruiser

Дело о подрыве автомобиля офицера Генерального штаба ВС РФ могут переквалифицировать на более тяжкое. Следствие рассматривает возможность изменить обвинение на государственную измену.

«Обвинение в покушении на убийство, предъявленное ГСУ СКР Евгению Серебрякову, выданному России из Турции, в ближайшее время может стать более тяжким. За попытку взорвать военнослужащего ему могут инкриминировать теракт, а сотрудничество с СБУ квалифицировать как измену Родине», — пишет «Коммерсантъ».

Евгению Серебрякову, обвиняемому в совершении подрыва машины офицера Генштаба РФ, в настоящее время предъявлены обвинения по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия и покушении на убийство. Однако в ближайшее время попытка взорвать машину российского офицера может быть переквалифицирована как теракт, а его связь с украинским куратором может быть расценена как госизмена.

24 июля на одной из парковок в Москве произошел взрыв автомобиля Toyota Prado. Подозреваемого задержали в Турции. Он доставлен в Россию, с ним проведен допрос.

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Дело о подрыве автомобиля офицера Генерального штаба ВС РФ могут переквалифицировать на более тяжкое. Следствие рассматривает возможность изменить обвинение на государственную измену. «Обвинение в покушении на убийство, предъявленное ГСУ СКР Евгению Серебрякову, выданному России из Турции, в ближайшее время может стать более тяжким. За попытку взорвать военнослужащего ему могут инкриминировать теракт, а сотрудничество с СБУ квалифицировать как измену Родине», — пишет «Коммерсантъ». Евгению Серебрякову, обвиняемому в совершении подрыва машины офицера Генштаба РФ, в настоящее время предъявлены обвинения по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия и покушении на убийство. Однако в ближайшее время попытка взорвать машину российского офицера может быть переквалифицирована как теракт, а его связь с украинским куратором может быть расценена как госизмена. 24 июля на одной из парковок в Москве произошел взрыв автомобиля Toyota Prado. Подозреваемого задержали в Турции. Он доставлен в Россию, с ним проведен допрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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