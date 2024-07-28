112 опубликовал список пострадавших от удара молнии в парке «Патриот»

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В список пострадавших от удара молнии попали четыре человека, пишет 112
В список пострадавших от удара молнии попали четыре человека, пишет 112 Фото:

В результате удара молнии в парке «Патриот» в Подмосковье составлен список пострадавших. Его опубликовал telegram-канал 112. В список попали четыре человека.

"В результате происшествия пострадали несколько человек. Александр П. получил ушибленную рану лба. Татьяна П. столкнулась с электротравмой. Ольга К. испытывает гипертоническую болезнь. У Николая К. диагностирована клиническая смерть", — приводит данные telegram-канал. Там добавили, что все пострадавшие были срочно госпитализированы в медицинское учреждение города Одинцово.

В Одинцовском районе Московской области в парке «Патриот» молния ударила в четверых человек на площади перед главным храмом ВС РФ. Очевидцы зафиксировали сразу несколько ударов молнии, передает "Ридус".

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В результате удара молнии в парке «Патриот» в Подмосковье составлен список пострадавших. Его опубликовал telegram-канал 112. В список попали четыре человека. "В результате происшествия пострадали несколько человек. Александр П. получил ушибленную рану лба. Татьяна П. столкнулась с электротравмой. Ольга К. испытывает гипертоническую болезнь. У Николая К. диагностирована клиническая смерть", — приводит данные telegram-канал. Там добавили, что все пострадавшие были срочно госпитализированы в медицинское учреждение города Одинцово. В Одинцовском районе Московской области в парке «Патриот» молния ударила в четверых человек на площади перед главным храмом ВС РФ. Очевидцы зафиксировали сразу несколько ударов молнии, передает "Ридус".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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