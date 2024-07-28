28 июля 2024

Челябинский губернатор Текслер приехал в пострадавшие от паводка поселки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев Владимир, Текслер Алексей. Карабаш
Алексей Текслер провел оперативный штаб по устранению последствий потопа Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Губерантор Челябинской области Алексей Текслер продолжает объезжать пострадавшие от паводка территории. 29 июля он побывал в поселках Пионерском и Рабочем. Там он встретился с жителями и провел оперативный штаб, сообщили URA.RU в пресс-службе правительство области.

«Текслер работает в Еманжелинске. Глава региона приехал в поселки Пионерский и Рабочий, встретился с жителями, пострадавшими от паводка. Также губернатор провел оперативный штаб, где обсуждались первоочередные мероприятия по устранению последствий стихии», — сообщили в пресс-службе правительство региона.

По словам местных жителей, когда вода начала прибывать, они оставались на местах. Потом водная стихия успокоилась, за ней успокоились и жители. Но после начался сильный потоп.

«Сейчас надо дождаться, чтобы вода ушла. Одних не оставим, не переживайте», — успокоил жителей губернатор.

По его словам, территории будут осушать, потом приступят к восстановлению домов. На это время гражданам предлагают перебраться в пункты временного размещения, санатории или профилактории. Детей можно будет отправить в лагеря.

Сильные ливни идут в Челябинской области уже несколько дней. Часть населенных пунктов ушла под воду. Местные жители вынуждены оставить дома и имущество и эвакуироваться. Власти работают над урегулированием ситуации.

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Губерантор Челябинской области Алексей Текслер продолжает объезжать пострадавшие от паводка территории. 29 июля он побывал в поселках Пионерском и Рабочем. Там он встретился с жителями и провел оперативный штаб, сообщили URA.RU в пресс-службе правительство области. «Текслер работает в Еманжелинске. Глава региона приехал в поселки Пионерский и Рабочий, встретился с жителями, пострадавшими от паводка. Также губернатор провел оперативный штаб, где обсуждались первоочередные мероприятия по устранению последствий стихии», — сообщили в пресс-службе правительство региона. По словам местных жителей, когда вода начала прибывать, они оставались на местах. Потом водная стихия успокоилась, за ней успокоились и жители. Но после начался сильный потоп. «Сейчас надо дождаться, чтобы вода ушла. Одних не оставим, не переживайте», — успокоил жителей губернатор. По его словам, территории будут осушать, потом приступят к восстановлению домов. На это время гражданам предлагают перебраться в пункты временного размещения, санатории или профилактории. Детей можно будет отправить в лагеря. Сильные ливни идут в Челябинской области уже несколько дней. Часть населенных пунктов ушла под воду. Местные жители вынуждены оставить дома и имущество и эвакуироваться. Власти работают над урегулированием ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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