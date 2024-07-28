Губерантор Челябинской области Алексей Текслер продолжает объезжать пострадавшие от паводка территории. 29 июля он побывал в поселках Пионерском и Рабочем. Там он встретился с жителями и провел оперативный штаб, сообщили URA.RU в пресс-службе правительство области.
«Текслер работает в Еманжелинске. Глава региона приехал в поселки Пионерский и Рабочий, встретился с жителями, пострадавшими от паводка. Также губернатор провел оперативный штаб, где обсуждались первоочередные мероприятия по устранению последствий стихии», — сообщили в пресс-службе правительство региона.
По словам местных жителей, когда вода начала прибывать, они оставались на местах. Потом водная стихия успокоилась, за ней успокоились и жители. Но после начался сильный потоп.
«Сейчас надо дождаться, чтобы вода ушла. Одних не оставим, не переживайте», — успокоил жителей губернатор.
По его словам, территории будут осушать, потом приступят к восстановлению домов. На это время гражданам предлагают перебраться в пункты временного размещения, санатории или профилактории. Детей можно будет отправить в лагеря.
Сильные ливни идут в Челябинской области уже несколько дней. Часть населенных пунктов ушла под воду. Местные жители вынуждены оставить дома и имущество и эвакуироваться. Власти работают над урегулированием ситуации.
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