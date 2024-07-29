Соцфонд РФ не устроила отмена штрафа за отдых в санатории персонала «Арианта»

Руководство отделения Соцфонда России в Челябинской области (ОСФР) не устроило решение суда с отменой наказания агрофирмы «Ариант» за отправленных в санатории сотрудников. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, вопрос с обжалованием вердикта рассматривается.
«ОСФР с вынесенным судом решением не согласно. В настоящее время документ в законную силу не вступил. Вопрос об обжаловании находится на рассмотрении», — заявили URA.RU в офисе фонда.
Недовольство вызвало решение, отменившее наказание агрофирмы за выплаты, направленные на санаторно-курортное лечение сотрудников. В фонде посчитали, что выплаты должны облагаться страховыми взносами. Суд посчитал их социальными расходами, не связанными с оплатой труда.
Инициатором спора стал «Ариант». В марте компании предложили доплатить недоимку, которая накопилась за период 2021-2023 годов. Кроме трат на оплату санаториев, в фокус внимания фонда попали командировочные расходы.
Камнем преткновения стали суммы в размере пяти миллионов, потраченных на отдых персонала, и 12 тысяч — на командировки. Как посчитали в ОСФР, размер недоимки по первой статье достиг 40 тысяч рублей, во второй — двенадцати. Штраф насчитали в размере восьми тысяч. Агрофирма согласилась с претензиями по поводу командировочных трат, но остальное платить отказалась. Доводом стало то, что выплаты носили социальный характер. Компания на запрос URA.RU не ответила.
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