29 июля 2024

Соцфонд РФ не устроила отмена штрафа за отдых в санатории персонала «Арианта»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соцфонд России не устроило решение отменить штраф "Арианту"
Соцфонд России не устроило решение отменить штраф "Арианту" Фото:

Руководство отделения Соцфонда России в Челябинской области (ОСФР) не устроило решение суда с отменой наказания агрофирмы «Ариант» за отправленных в санатории сотрудников. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, вопрос с обжалованием вердикта рассматривается.

«ОСФР с вынесенным судом решением не согласно. В настоящее время документ в законную силу не вступил. Вопрос об обжаловании находится на рассмотрении», — заявили URA.RU в офисе фонда.

Недовольство вызвало решение, отменившее наказание агрофирмы за выплаты, направленные на санаторно-курортное лечение сотрудников. В фонде посчитали, что выплаты должны облагаться страховыми взносами. Суд посчитал их социальными расходами, не связанными с оплатой труда.

Инициатором спора стал «Ариант». В марте компании предложили доплатить недоимку, которая накопилась за период 2021-2023 годов. Кроме трат на оплату санаториев, в фокус внимания фонда попали командировочные расходы.

Камнем преткновения стали суммы в размере пяти миллионов, потраченных на отдых персонала, и 12 тысяч — на командировки. Как посчитали в ОСФР, размер недоимки по первой статье достиг 40 тысяч рублей, во второй — двенадцати. Штраф насчитали в размере восьми тысяч. Агрофирма согласилась с претензиями по поводу командировочных трат, но остальное платить отказалась. Доводом стало то, что выплаты носили социальный характер. Компания на запрос URA.RU не ответила.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководство отделения Соцфонда России в Челябинской области (ОСФР) не устроило решение суда с отменой наказания агрофирмы «Ариант» за отправленных в санатории сотрудников. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, вопрос с обжалованием вердикта рассматривается. «ОСФР с вынесенным судом решением не согласно. В настоящее время документ в законную силу не вступил. Вопрос об обжаловании находится на рассмотрении», — заявили URA.RU в офисе фонда. Недовольство вызвало решение, отменившее наказание агрофирмы за выплаты, направленные на санаторно-курортное лечение сотрудников. В фонде посчитали, что выплаты должны облагаться страховыми взносами. Суд посчитал их социальными расходами, не связанными с оплатой труда. Инициатором спора стал «Ариант». В марте компании предложили доплатить недоимку, которая накопилась за период 2021-2023 годов. Кроме трат на оплату санаториев, в фокус внимания фонда попали командировочные расходы. Камнем преткновения стали суммы в размере пяти миллионов, потраченных на отдых персонала, и 12 тысяч — на командировки. Как посчитали в ОСФР, размер недоимки по первой статье достиг 40 тысяч рублей, во второй — двенадцати. Штраф насчитали в размере восьми тысяч. Агрофирма согласилась с претензиями по поводу командировочных трат, но остальное платить отказалась. Доводом стало то, что выплаты носили социальный характер. Компания на запрос URA.RU не ответила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...