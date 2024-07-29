Челябинец ответит за поджог автомобиля друга, из-за которого лишился прав

29 июля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 167 УК РФ, ему грозит до пяти лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Челябинска ответит в суде за поджог автомобиля друга. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, свой поступок он объяснил местью. Якобы именно из-за друга он лишился водительских прав и работы. «Вину в предъявленном обвинении поджигатель признал и пояснил, что ранее по вине друга после совместного употребления веществ был лишен права управления автомобилем и лишился работы в такси. Желая отомстить, поджег автомобиль, чтобы его друг тоже ходил пешком, как и он», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в суд. Мужчину обвиняют по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Инцидент произошел в конце декабря 2023 года. Ночью мужчина пришел к дому друга, облил принадлежащий тому автомобиль Kia Cerato бензином и поджег. Хозяин успел потушить транспортное средство. Ущерб составил 51 тысячу рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинска ответит в суде за поджог автомобиля друга. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, свой поступок он объяснил местью. Якобы именно из-за друга он лишился водительских прав и работы. «Вину в предъявленном обвинении поджигатель признал и пояснил, что ранее по вине друга после совместного употребления веществ был лишен права управления автомобилем и лишился работы в такси. Желая отомстить, поджег автомобиль, чтобы его друг тоже ходил пешком, как и он», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в суд. Мужчину обвиняют по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Инцидент произошел в конце декабря 2023 года. Ночью мужчина пришел к дому друга, облил принадлежащий тому автомобиль Kia Cerato бензином и поджег. Хозяин успел потушить транспортное средство. Ущерб составил 51 тысячу рублей.