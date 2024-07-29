РЖД: 140 человек пострадали при сходе поезда в Волгоградской области

При сходе поезда в Волгоградской области пострадало около 140 человек, 15 госпитализировано. Об этом сообщил официальный новостной telegram-канал РЖД.
«Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы», — заявили в РЖД. Там же отметили, что на момент схода поезда с рельс в нем находилось 803 пассажира. Госпитализировано 15 человек, среди которых трое — дети.
Ранее сообщилось, что в пассажирском поезде находилось 812 человек. По словам главы региона Андрея Бочарова, из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. По факту схода пассажирского поезда возбуждено уголовное дело.
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При сходе поезда в Волгоградской области пострадало около 140 человек, 15 госпитализировано. Об этом сообщил официальный новостной telegram-канал РЖД. «Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы», — заявили в РЖД. Там же отметили, что на момент схода поезда с рельс в нем находилось 803 пассажира. Госпитализировано 15 человек, среди которых трое — дети. Ранее сообщилось, что в пассажирском поезде находилось 812 человек. По словам главы региона Андрея Бочарова, из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. По факту схода пассажирского поезда возбуждено уголовное дело.