РЖД: 140 человек пострадали при сходе поезда в Волгоградской области

29 июля 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

При сходе поезда в Волгоградской области 15 человек доставлены в медучреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Под Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов При сходе поезда в Волгоградской области пострадало около 140 человек, 15 госпитализировано. Об этом сообщил официальный новостной telegram-канал РЖД. «Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы», — заявили в РЖД . Там же отметили, что на момент схода поезда с рельс в нем находилось 803 пассажира. Госпитализировано 15 человек, среди которых трое — дети. Ранее сообщилось, что в пассажирском поезде находилось 812 человек. По словам главы региона Андрея Бочарова, из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. По факту схода пассажирского поезда возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При сходе поезда в Волгоградской области пострадало около 140 человек, 15 госпитализировано. Об этом сообщил официальный новостной telegram-канал РЖД. «Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы», — заявили в РЖД. Там же отметили, что на момент схода поезда с рельс в нем находилось 803 пассажира. Госпитализировано 15 человек, среди которых трое — дети. Ранее сообщилось, что в пассажирском поезде находилось 812 человек. По словам главы региона Андрея Бочарова, из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. По факту схода пассажирского поезда возбуждено уголовное дело.