РЖД: 140 человек пострадали при сходе поезда в Волгоградской области

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При сходе поезда в Волгоградской области 15 человек доставлены в медучреждения Фото:
новость из сюжета
Под Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов

При сходе поезда в Волгоградской области пострадало около 140 человек, 15 госпитализировано. Об этом сообщил официальный новостной telegram-канал РЖД.

«Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы», — заявили в РЖД. Там же отметили, что на момент схода поезда с рельс в нем находилось 803 пассажира. Госпитализировано 15 человек, среди которых трое — дети.

Ранее сообщилось, что в пассажирском поезде находилось 812 человек. По словам главы региона Андрея Бочарова, из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. По факту схода пассажирского поезда возбуждено уголовное дело.

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При сходе поезда в Волгоградской области пострадало около 140 человек, 15 госпитализировано. Об этом сообщил официальный новостной telegram-канал РЖД. «Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы», — заявили в РЖД. Там же отметили, что на момент схода поезда с рельс в нем находилось 803 пассажира. Госпитализировано 15 человек, среди которых трое — дети. Ранее сообщилось, что в пассажирском поезде находилось 812 человек. По словам главы региона Андрея Бочарова, из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. По факту схода пассажирского поезда возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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