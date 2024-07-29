Словакия пригрозила Украине жестким ответом из-за России

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Украина запретила транзит российской нефти через страну, Словакия пригрозила ответными мерами
Украина запретила транзит российской нефти через страну, Словакия пригрозила ответными мерами Фото:

Если Киев не возобновит транзит российской нефти, то НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Если транзит российской нефти через Украину в скором времени не восстановится, Slovnaft не будет продолжать поставки дизтоплива на Украину „, — сообщил Фицо в своем видеообращении в соцсетях. Он также отметил, что передал послу Украины в республике Мирославу Кастрану информацию о решении по возобновлению поставок российского топлива, ранее предложенное Киеву.

Фицо также уверил, что сложившаяся ситуация не изменит позицию страны по конфликту на Украине. По словам политика, его надо завершить перемирием, а не продлевать искусственно с целью набить карманы. 

Ранее Украина решила прекратить транзит нефти из России в Венгрию и Словакию. В связи с этим Венгрия пригрозила подать в суд на Еврокомиссию. Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что так Украина пытается шантажировать две европейские страны

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Если Киев не возобновит транзит российской нефти, то НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Если транзит российской нефти через Украину в скором времени не восстановится, Slovnaft не будет продолжать поставки дизтоплива на Украину „, — сообщил Фицо в своем видеообращении в соцсетях. Он также отметил, что передал послу Украины в республике Мирославу Кастрану информацию о решении по возобновлению поставок российского топлива, ранее предложенное Киеву. Фицо также уверил, что сложившаяся ситуация не изменит позицию страны по конфликту на Украине. По словам политика, его надо завершить перемирием, а не продлевать искусственно с целью набить карманы.  Ранее Украина решила прекратить транзит нефти из России в Венгрию и Словакию. В связи с этим Венгрия пригрозила подать в суд на Еврокомиссию. Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что так Украина пытается шантажировать две европейские страны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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