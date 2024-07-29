В Тюмени пройдет сразу два концерта Shaman

На концерт SHAMAN 29 сентября раскуплена большая часть билетов
Патриотичный певец Shaman (Ярослав Дронов) даст сразу два концерта в Тюмени. Согласно данным на официальном сайте артиста, выступления пройдут 29 и 30 сентября в городской филармонии.
«В марте 2024 года Shaman представил новую лирическую программу „Ты моя“. Выступление пройдет в Тюменской филармонии 29 и 30 сентября», — говорится в афише. На первый концерт артиста раскуплена большая часть билетов.
Президент России Владимир Путин ранее присвоил звание заслуженного артиста Российской Федерации певцу Ярославу Дронову, более известному как Shaman. Соответсвующий указ был опубликован 23 июля.
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