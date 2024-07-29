29 июля 2024

В Тюмени пройдет сразу два концерта Shaman

© Служба новостей «URA.RU»
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На концерт SHAMAN 29 сентября раскуплена большая часть билетов
На концерт SHAMAN 29 сентября раскуплена большая часть билетов Фото:

Патриотичный певец Shaman (Ярослав Дронов) даст сразу два концерта в Тюмени. Согласно данным на официальном сайте артиста, выступления пройдут 29 и 30 сентября в городской филармонии.

«В марте 2024 года Shaman представил новую лирическую программу „Ты моя“. Выступление пройдет в Тюменской филармонии 29 и 30 сентября», — говорится в афише. На первый концерт артиста раскуплена большая часть билетов.

Президент России Владимир Путин ранее присвоил звание заслуженного артиста Российской Федерации певцу Ярославу Дронову, более известному как Shaman. Соответсвующий указ был опубликован 23 июля.

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Патриотичный певец Shaman (Ярослав Дронов) даст сразу два концерта в Тюмени. Согласно данным на официальном сайте артиста, выступления пройдут 29 и 30 сентября в городской филармонии. «В марте 2024 года Shaman представил новую лирическую программу „Ты моя“. Выступление пройдет в Тюменской филармонии 29 и 30 сентября», — говорится в афише. На первый концерт артиста раскуплена большая часть билетов. Президент России Владимир Путин ранее присвоил звание заслуженного артиста Российской Федерации певцу Ярославу Дронову, более известному как Shaman. Соответсвующий указ был опубликован 23 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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