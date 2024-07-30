В ходе беспорядков в Венесуэле ранены 20 военнослужащих

В ходе беспорядков в Венесуэле было ранено 23 военнослужащих. Об этом рассказал министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.
«Ранены 23 военных, некоторые имеют огнестрельные ранения», — написал Лопес на своей странице в соцсети X. Он добавил, что среди них некоторые получили огнестрельные ранения.
Лопес отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Он также призвал граждан и политические силы страны сохранять спокойствие в данной ситуации.
В воскресенье в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. В понедельник в Каракасе начались протесты со столкновениями между полицией и манифестантами. Правительство страны обвинило ряд государств во вмешательстве в выборы и в право народа на самоопределение. Победу Мадуро поддержали Куба, Никарагуа и Боливия, передает «Царьград». Лидер Аргентины Хавьер Милей, в свою очередь, не признал победу действующего лидера, сообщает 360.ru.
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