29 июля 2024

Жители ЯНАО не смогут прокатиться на речном трамвае в ближайшие дни

Организаторы речного туризма перенесли экскурсии на Оби из-за ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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Речную экскурсию на Оби перенесли
Речную экскурсию на Оби перенесли Фото:

Организаторы экскурсий на речном трамвае отменили ближайшие поездки из-за неблагоприятных метеорологических условий. Об этом URA.RU сообщил представитель мэрии Салехарда.

«На судне открытые палубы, а по прогнозу на улице ожидается дождь и усиление ветра, экскурсия может быть не безопасной — такую информацию организаторам дали речники. Поэтому было принято решение не „плавать“ два ближайших дня», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда корреспонденту URA.RU.

Мэрия муниципалитета разместила в своих социальных сетях новые даты поездок на речном судне — 6 и 8 августа. Билеты на старые даты — 30 июля и 1 августа попросили вернуть через онлайн-сервис.

Ранее редакция URA.RU писала, что в ЯНАО открылся летний сезон речного туризма. Участники речной экскурсии смогут окунуться в историю города на Полярном круге и насладиться захватывающими видами северной природы.

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Организаторы экскурсий на речном трамвае отменили ближайшие поездки из-за неблагоприятных метеорологических условий. Об этом URA.RU сообщил представитель мэрии Салехарда. «На судне открытые палубы, а по прогнозу на улице ожидается дождь и усиление ветра, экскурсия может быть не безопасной — такую информацию организаторам дали речники. Поэтому было принято решение не „плавать“ два ближайших дня», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда корреспонденту URA.RU. Мэрия муниципалитета разместила в своих социальных сетях новые даты поездок на речном судне — 6 и 8 августа. Билеты на старые даты — 30 июля и 1 августа попросили вернуть через онлайн-сервис. Ранее редакция URA.RU писала, что в ЯНАО открылся летний сезон речного туризма. Участники речной экскурсии смогут окунуться в историю города на Полярном круге и насладиться захватывающими видами северной природы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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