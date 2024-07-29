Жители ЯНАО не смогут прокатиться на речном трамвае в ближайшие дни

Организаторы экскурсий на речном трамвае отменили ближайшие поездки из-за неблагоприятных метеорологических условий. Об этом URA.RU сообщил представитель мэрии Салехарда.
«На судне открытые палубы, а по прогнозу на улице ожидается дождь и усиление ветра, экскурсия может быть не безопасной — такую информацию организаторам дали речники. Поэтому было принято решение не „плавать“ два ближайших дня», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда корреспонденту URA.RU.
Мэрия муниципалитета разместила в своих социальных сетях новые даты поездок на речном судне — 6 и 8 августа. Билеты на старые даты — 30 июля и 1 августа попросили вернуть через онлайн-сервис.
Ранее редакция URA.RU писала, что в ЯНАО открылся летний сезон речного туризма. Участники речной экскурсии смогут окунуться в историю города на Полярном круге и насладиться захватывающими видами северной природы.
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