Екатеринбуржцы устроили драку возле горящего НПО автоматики

В Екатеринбурге зеваки, которые пришли посмотреть на пожар на предприятии НПО автоматики, устроили драку. Причиной стал складной стул, который один из мужчин разложил на газоне. Об этом рассказали очевидцы.
«Екатеринбуржцы устроили кровавую драку напротив горящего цеха НПО автоматики… один из мужчин разложил складной стул на газоне и рассмеялся. Прохожий посчитал такое поведение неуместным — и накинулся на смеющегося с кулаками. Он говорил: „Смешно вам? Там, возможно, люди умирают, что вы смеетесь?“ Мужчина выпнул смеющегося на дорогу, сломал ему нос», — передает слова очевидца E1.ru.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
Пожар в механическом цеху НПО автоматики (дочернего предприятия Роскосмоса) произошел вечером 30 июля. По оценке МЧС площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Подробнее об этой ситуации — в сюжете URA.RU.
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