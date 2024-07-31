Большую проверку в свердловской полиции курируют московские генералы

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Заседание областной думы. Курган, совещание, умвд, мвд, заседание, сотрудник полиции, запись в дневнике
Проверка продлится до 9 августа Фото:

Комиссией, которая проводит масштабную проверку в свердловском полицейском главке, руководит главный инспектор МВД России, генерал-майор Владимир Яценко. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Яценко был назначен распоряжением главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Контроль за выполнением распоряжения возложен на одного из заместителей Колокольцева, генерал-полковника Александра Кравченко», — рассказал собеседник агентства.

Агентству стало известно, сотрудники из каких подразделений работают в свердловском главке. В состав комиссии вошли представители:

  • Организационно-аналитического департамента (ОАД);
  • Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ);
  • Главного управления собственной безопасности (ГУСБ);
  • Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК);
  • Главного управления уголовного розыска (ГУУР);
  • Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП);
  • Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ);
  • Следственного департамента МВД России;
  • Департамента информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ);
  • Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению (ДТ);
  • Управления по организации дознания (УОД);
  • Главного информационно-аналитического центра МВД России.

В пресс-центр МВД РФ направлен запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Новость по теме
В свердловскую полицию нагрянула большая проверка из Москвы

О большой московской проверке URA.RU сообщило 29 июля. Проверять будут как региональное ГУ МВД, так и екатеринбургское управление и районные отделы. Ревизия закончится 9 августа.

Интересно, что до приезда основной части проверяющих в свердловском главке работали сотрудники из Контрольно-ревизионного управления МВД РФ. Они сверяли инвентарь и проверяли сведения комиссионных сверок по имуществу. Ревизия, по данным URA.RU, закончилась 30 июля.

Последняя крупная проверка в свердловской полиции была в ноябре 2022 года. Она сопровождалась аппаратной интригой: тогдашний начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров подал рапорт об отставке до приезда ревизоров, чтобы якобы избежать встречи с ними. Свое прошение, по слухам, он составил так, чтобы заявление отклонили и он смог вернуться на работу. В окружении самого Озерова это опровергали. 22 декабря Колокольцев утвердил отставку офицера. Его место занял подполковник Максим Метелица.

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Комиссией, которая проводит масштабную проверку в свердловском полицейском главке, руководит главный инспектор МВД России, генерал-майор Владимир Яценко. Об этом URA.RU сообщил источник. «Яценко был назначен распоряжением главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Контроль за выполнением распоряжения возложен на одного из заместителей Колокольцева, генерал-полковника Александра Кравченко», — рассказал собеседник агентства. Агентству стало известно, сотрудники из каких подразделений работают в свердловском главке. В состав комиссии вошли представители: В пресс-центр МВД РФ направлен запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит. О большой московской проверке URA.RU сообщило 29 июля. Проверять будут как региональное ГУ МВД, так и екатеринбургское управление и районные отделы. Ревизия закончится 9 августа. Интересно, что до приезда основной части проверяющих в свердловском главке работали сотрудники из Контрольно-ревизионного управления МВД РФ. Они сверяли инвентарь и проверяли сведения комиссионных сверок по имуществу. Ревизия, по данным URA.RU, закончилась 30 июля. Последняя крупная проверка в свердловской полиции была в ноябре 2022 года. Она сопровождалась аппаратной интригой: тогдашний начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров подал рапорт об отставке до приезда ревизоров, чтобы якобы избежать встречи с ними. Свое прошение, по слухам, он составил так, чтобы заявление отклонили и он смог вернуться на работу. В окружении самого Озерова это опровергали. 22 декабря Колокольцев утвердил отставку офицера. Его место занял подполковник Максим Метелица.
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