Большую проверку в свердловской полиции курируют московские генералы

31 июля 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Проверка продлится до 9 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Комиссией, которая проводит масштабную проверку в свердловском полицейском главке, руководит главный инспектор МВД России, генерал-майор Владимир Яценко. Об этом URA.RU сообщил источник. «Яценко был назначен распоряжением главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Контроль за выполнением распоряжения возложен на одного из заместителей Колокольцева, генерал-полковника Александра Кравченко», — рассказал собеседник агентства. Агентству стало известно, сотрудники из каких подразделений работают в свердловском главке. В состав комиссии вошли представители: Организационно-аналитического департамента (ОАД);

Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ);

Главного управления собственной безопасности (ГУСБ);

Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК);

Главного управления уголовного розыска (ГУУР);

Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП);

Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ);

Следственного департамента МВД России;

Департамента информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ);

Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению (ДТ);

Управления по организации дознания (УОД);

Главного информационно-аналитического центра МВД России. В пресс-центр МВД РФ направлен запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит. Новость по теме В свердловскую полицию нагрянула большая проверка из Москвы О большой московской проверке URA.RU сообщило 29 июля. Проверять будут как региональное ГУ МВД, так и екатеринбургское управление и районные отделы. Ревизия закончится 9 августа. Интересно, что до приезда основной части проверяющих в свердловском главке работали сотрудники из Контрольно-ревизионного управления МВД РФ. Они сверяли инвентарь и проверяли сведения комиссионных сверок по имуществу. Ревизия, по данным URA.RU, закончилась 30 июля. Последняя крупная проверка в свердловской полиции была в ноябре 2022 года. Она сопровождалась аппаратной интригой: тогдашний начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров подал рапорт об отставке до приезда ревизоров, чтобы якобы избежать встречи с ними. Свое прошение, по слухам, он составил так, чтобы заявление отклонили и он смог вернуться на работу. В окружении самого Озерова это опровергали. 22 декабря Колокольцев утвердил отставку офицера. Его место занял подполковник Максим Метелица. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комиссией, которая проводит масштабную проверку в свердловском полицейском главке, руководит главный инспектор МВД России, генерал-майор Владимир Яценко. Об этом URA.RU сообщил источник. «Яценко был назначен распоряжением главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Контроль за выполнением распоряжения возложен на одного из заместителей Колокольцева, генерал-полковника Александра Кравченко», — рассказал собеседник агентства. Агентству стало известно, сотрудники из каких подразделений работают в свердловском главке. В состав комиссии вошли представители: В пресс-центр МВД РФ направлен запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит. О большой московской проверке URA.RU сообщило 29 июля. Проверять будут как региональное ГУ МВД, так и екатеринбургское управление и районные отделы. Ревизия закончится 9 августа. Интересно, что до приезда основной части проверяющих в свердловском главке работали сотрудники из Контрольно-ревизионного управления МВД РФ. Они сверяли инвентарь и проверяли сведения комиссионных сверок по имуществу. Ревизия, по данным URA.RU, закончилась 30 июля. Последняя крупная проверка в свердловской полиции была в ноябре 2022 года. Она сопровождалась аппаратной интригой: тогдашний начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров подал рапорт об отставке до приезда ревизоров, чтобы якобы избежать встречи с ними. Свое прошение, по слухам, он составил так, чтобы заявление отклонили и он смог вернуться на работу. В окружении самого Озерова это опровергали. 22 декабря Колокольцев утвердил отставку офицера. Его место занял подполковник Максим Метелица.