Большую проверку в свердловской полиции курируют московские генералы

Комиссией, которая проводит масштабную проверку в свердловском полицейском главке, руководит главный инспектор МВД России, генерал-майор Владимир Яценко. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Яценко был назначен распоряжением главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Контроль за выполнением распоряжения возложен на одного из заместителей Колокольцева, генерал-полковника Александра Кравченко», — рассказал собеседник агентства.
Агентству стало известно, сотрудники из каких подразделений работают в свердловском главке. В состав комиссии вошли представители:
- Организационно-аналитического департамента (ОАД);
- Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ);
- Главного управления собственной безопасности (ГУСБ);
- Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК);
- Главного управления уголовного розыска (ГУУР);
- Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП);
- Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ);
- Следственного департамента МВД России;
- Департамента информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ);
- Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению (ДТ);
- Управления по организации дознания (УОД);
- Главного информационно-аналитического центра МВД России.
В пресс-центр МВД РФ направлен запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит.
О большой московской проверке URA.RU сообщило 29 июля. Проверять будут как региональное ГУ МВД, так и екатеринбургское управление и районные отделы. Ревизия закончится 9 августа.
Интересно, что до приезда основной части проверяющих в свердловском главке работали сотрудники из Контрольно-ревизионного управления МВД РФ. Они сверяли инвентарь и проверяли сведения комиссионных сверок по имуществу. Ревизия, по данным URA.RU, закончилась 30 июля.
Последняя крупная проверка в свердловской полиции была в ноябре 2022 года. Она сопровождалась аппаратной интригой: тогдашний начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров подал рапорт об отставке до приезда ревизоров, чтобы якобы избежать встречи с ними. Свое прошение, по слухам, он составил так, чтобы заявление отклонили и он смог вернуться на работу. В окружении самого Озерова это опровергали. 22 декабря Колокольцев утвердил отставку офицера. Его место занял подполковник Максим Метелица.
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