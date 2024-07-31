Появилось видео, как загорелось НПО автоматики в Екатеринбурге

Появились кадры начала пожара на территории НПО автоматики в Екатеринбурге, на которых видно, в какой момент началось возгорание. Видео опубликовано в неофициальном telegram-канале мэрии Екатеринбурга.
На ускоренном таймлапсе можно заметить, насколько быстро сквозь крышу завода повалил черный дым. Постепенно он становтся гуще и плотнее. Также на кадрах можно заметить быстро мчащуюся к месту происшествия, технику спасателей.
Пожар на НПО автоматики вспыхнул вечером 30 июля. Огнем было охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. На 500 квадратных метрах обрушилась кровля механического цеха. Спасателям МЧС удалось менее чем за два часа справиться с бедствием. По словам генерального директора Михаила Изюмова, версия о том, что пожар произошел после окончания рабочего дня, является неверной. В цехе не проводились сварочные и другие работы. После пожара предприятие вернулось к работе в прежнем режиме.
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