Появилось видео, как загорелось НПО автоматики в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург
Дым от пожара быстро стал черным и плотным Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса»

Появились кадры начала пожара на территории НПО автоматики в Екатеринбурге, на которых видно, в какой момент началось возгорание. Видео опубликовано в неофициальном telegram-канале мэрии Екатеринбурга.

На ускоренном таймлапсе можно заметить, насколько быстро сквозь крышу завода повалил черный дым. Постепенно он становтся гуще и плотнее. Также на кадрах можно заметить быстро мчащуюся к месту происшествия, технику спасателей.

Пожар на НПО автоматики вспыхнул вечером 30 июля. Огнем было охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. На 500 квадратных метрах обрушилась кровля механического цеха. Спасателям МЧС удалось менее чем за два часа справиться с бедствием. По словам генерального директора Михаила Изюмова, версия о том, что пожар произошел после окончания рабочего дня, является неверной. В цехе не проводились сварочные и другие работы. После пожара предприятие вернулось к работе в прежнем режиме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появились кадры начала пожара на территории НПО автоматики в Екатеринбурге, на которых видно, в какой момент началось возгорание. Видео опубликовано в неофициальном telegram-канале мэрии Екатеринбурга. На ускоренном таймлапсе можно заметить, насколько быстро сквозь крышу завода повалил черный дым. Постепенно он становтся гуще и плотнее. Также на кадрах можно заметить быстро мчащуюся к месту происшествия, технику спасателей. Пожар на НПО автоматики вспыхнул вечером 30 июля. Огнем было охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. На 500 квадратных метрах обрушилась кровля механического цеха. Спасателям МЧС удалось менее чем за два часа справиться с бедствием. По словам генерального директора Михаила Изюмова, версия о том, что пожар произошел после окончания рабочего дня, является неверной. В цехе не проводились сварочные и другие работы. После пожара предприятие вернулось к работе в прежнем режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...