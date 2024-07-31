Появилось видео, как загорелось НПО автоматики в Екатеринбурге

31 июля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Дым от пожара быстро стал черным и плотным Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса» Появились кадры начала пожара на территории НПО автоматики в Екатеринбурге, на которых видно, в какой момент началось возгорание. Видео опубликовано в неофициальном telegram-канале мэрии Екатеринбурга. На ускоренном таймлапсе можно заметить, насколько быстро сквозь крышу завода повалил черный дым. Постепенно он становтся гуще и плотнее. Также на кадрах можно заметить быстро мчащуюся к месту происшествия, технику спасателей. Пожар на НПО автоматики вспыхнул вечером 30 июля. Огнем было охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. На 500 квадратных метрах обрушилась кровля механического цеха. Спасателям МЧС удалось менее чем за два часа справиться с бедствием. По словам генерального директора Михаила Изюмова, версия о том, что пожар произошел после окончания рабочего дня, является неверной. В цехе не проводились сварочные и другие работы. После пожара предприятие вернулось к работе в прежнем режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появились кадры начала пожара на территории НПО автоматики в Екатеринбурге, на которых видно, в какой момент началось возгорание. Видео опубликовано в неофициальном telegram-канале мэрии Екатеринбурга. На ускоренном таймлапсе можно заметить, насколько быстро сквозь крышу завода повалил черный дым. Постепенно он становтся гуще и плотнее. Также на кадрах можно заметить быстро мчащуюся к месту происшествия, технику спасателей. Пожар на НПО автоматики вспыхнул вечером 30 июля. Огнем было охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. На 500 квадратных метрах обрушилась кровля механического цеха. Спасателям МЧС удалось менее чем за два часа справиться с бедствием. По словам генерального директора Михаила Изюмова, версия о том, что пожар произошел после окончания рабочего дня, является неверной. В цехе не проводились сварочные и другие работы. После пожара предприятие вернулось к работе в прежнем режиме.