В предварительном списке пострадавших при взрыве пятиэтажки в Нижнем Тагиле (Свердловская область) двое подростков, пенсионерка и двое мужчин. Один из них — в тяжелом состоянии, сообщает telegram-канал Shot.
«Предварительный список пострадавших в результате обрушения пятиэтажки: Эдуард С., 1979 год рождения, Бадуева В., 1947 год рождения, Щербаков Д., 2012 год рождения, Ванчуров Д., 2012 год рождения, неизвестный мужчина — крайняя степень тяжести», — говорится в посте.
Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По последним данным, пострадали семь человек, трое из них — дети. Предварительная причина — взрыв бытового газа. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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