Генно-модифицированный урожай на челябинских полях найти не удалось. Фото

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , поле, лес, трава, дерево, листья, растения, природа
Специалисты не выявили в регионе генно-модифицированных культур Фото:

Специалистам Россельхознадзора не удалось обнаружить генно-модифицированные культуры на полях в Челябинской области. Как 1 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, исследовали 11 проб растительной продукции.

«Сотрудниками службы проведено восемь выездных обследований. В рамках государственного задания отобраны 11 проб растительной продукции. модифицированные организмы в растениях не обнаружены, что говорит о чистоте посевного материала», — заявили URA.RU в ведомстве.

Специалисты изучили семена подсолнечника, льна, пшеницы и гороха. Продукция для обследования собрана в Чебаркульском, Еткульском и Октябрьском районах. Пробы листьев и стеблей урожая текущего года проанализированы в лаборатории челябинского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», подведомственного Россельхознадзору, Проверки продолжатся. Планируется проведение дополнительных 16 выездных обследований для сбора проб в Красноармейском, Октябрьском, Сосновском и Аргаяшском районах.

Специалисты провели восемь выездных обследований
Специалисты провели восемь выездных обследований
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Проверки будут продолжены в четырех районах области
Проверки будут продолжены в четырех районах области
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Специалистам Россельхознадзора не удалось обнаружить генно-модифицированные культуры на полях в Челябинской области. Как 1 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, исследовали 11 проб растительной продукции. «Сотрудниками службы проведено восемь выездных обследований. В рамках государственного задания отобраны 11 проб растительной продукции. модифицированные организмы в растениях не обнаружены, что говорит о чистоте посевного материала», — заявили URA.RU в ведомстве. Специалисты изучили семена подсолнечника, льна, пшеницы и гороха. Продукция для обследования собрана в Чебаркульском, Еткульском и Октябрьском районах. Пробы листьев и стеблей урожая текущего года проанализированы в лаборатории челябинского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», подведомственного Россельхознадзору, Проверки продолжатся. Планируется проведение дополнительных 16 выездных обследований для сбора проб в Красноармейском, Октябрьском, Сосновском и Аргаяшском районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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