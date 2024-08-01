Генно-модифицированный урожай на челябинских полях найти не удалось. Фото

01 августа 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Специалисты не выявили в регионе генно-модифицированных культур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специалистам Россельхознадзора не удалось обнаружить генно-модифицированные культуры на полях в Челябинской области. Как 1 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, исследовали 11 проб растительной продукции. «Сотрудниками службы проведено восемь выездных обследований. В рамках государственного задания отобраны 11 проб растительной продукции. модифицированные организмы в растениях не обнаружены, что говорит о чистоте посевного материала», — заявили URA.RU в ведомстве. Специалисты изучили семена подсолнечника, льна, пшеницы и гороха. Продукция для обследования собрана в Чебаркульском, Еткульском и Октябрьском районах. Пробы листьев и стеблей урожая текущего года проанализированы в лаборатории челябинского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», подведомственного Россельхознадзору, Проверки продолжатся. Планируется проведение дополнительных 16 выездных обследований для сбора проб в Красноармейском, Октябрьском, Сосновском и Аргаяшском районах. Специалисты провели восемь выездных обследований Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Проверки будут продолжены в четырех районах области Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалистам Россельхознадзора не удалось обнаружить генно-модифицированные культуры на полях в Челябинской области. Как 1 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, исследовали 11 проб растительной продукции. «Сотрудниками службы проведено восемь выездных обследований. В рамках государственного задания отобраны 11 проб растительной продукции. модифицированные организмы в растениях не обнаружены, что говорит о чистоте посевного материала», — заявили URA.RU в ведомстве. Специалисты изучили семена подсолнечника, льна, пшеницы и гороха. Продукция для обследования собрана в Чебаркульском, Еткульском и Октябрьском районах. Пробы листьев и стеблей урожая текущего года проанализированы в лаборатории челябинского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», подведомственного Россельхознадзору, Проверки продолжатся. Планируется проведение дополнительных 16 выездных обследований для сбора проб в Красноармейском, Октябрьском, Сосновском и Аргаяшском районах.