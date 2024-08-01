Нападающий сборной РФ Федор Чалов будет играть за греческий клуб

Федор Чалов будет играть за греческую команду ПАОК
Нападающий сборной РФ Федор Чалов по футболу будет играть за греческий клуб. Он на три года подписал контракт с греческой командой ПАОК.
«Чалов подписал контракт с ПАОКом, соглашение на три года. Около 21:00 будет официально объявлено», — сказал вице-президент клуба Кириакос Кириакос в разговоре с ТАСС.
В четверг 1 августа стало известно, что Федор Чалов ушел из московского ЦСКА. По данным журналиста Ивана Карпова, выкуп российского бомбардира обойдется ПАОК в 3 млн евро (3,26 млн долларов США).
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