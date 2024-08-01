Нападающий сборной РФ Федор Чалов будет играть за греческий клуб

Нападающий московского ЦСКА подписал контракт на три года с греческим клубом
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Футбольный матч "Урал" - "Цска". Екатеринбург, мяч, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Федор Чалов будет играть за греческую команду ПАОК Фото:

Нападающий сборной РФ Федор Чалов по футболу будет играть за греческий клуб. Он на три года подписал контракт с греческой командой ПАОК.

«Чалов подписал контракт с ПАОКом, соглашение на три года. Около 21:00 будет официально объявлено», — сказал вице-президент клуба Кириакос Кириакос в разговоре с ТАСС.

В четверг 1 августа стало известно, что Федор Чалов ушел из московского ЦСКА. По данным журналиста Ивана Карпова, выкуп российского бомбардира обойдется ПАОК в 3 млн евро (3,26 млн долларов США).

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Нападающий сборной РФ Федор Чалов по футболу будет играть за греческий клуб. Он на три года подписал контракт с греческой командой ПАОК. «Чалов подписал контракт с ПАОКом, соглашение на три года. Около 21:00 будет официально объявлено», — сказал вице-президент клуба Кириакос Кириакос в разговоре с ТАСС. В четверг 1 августа стало известно, что Федор Чалов ушел из московского ЦСКА. По данным журналиста Ивана Карпова, выкуп российского бомбардира обойдется ПАОК в 3 млн евро (3,26 млн долларов США).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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