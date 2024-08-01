01 августа 2024

В Челябинской области остаются подтопленными 179 домов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области вода остается еще в 179 домах Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинской области после мегаливня остаются подтопленными 179 жилых домов и 341 участок. Об этом URA.RU сообщили 2 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В ночное время подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. На контроле остается подтопление 179 частных жилых домов и 341 приусадебный участок. В пунктах временного размещения остаются 39 человек, девять из которых — дети», — сообщили URA.RU в МЧС.

По данным на 1 августа, в регионе было затоплено 195 домов и 321 участок. По поручению губернатора Алексея Текслера, комиссия уже начала оценку ущерба для начисления выплат пострадавшим. Согласно прогнозам синоптиков, сильные ливни 2 августа приведут к подъему воды, увеличению притоков в пруды и водохранилища. Также могут быть затоплены поймы рек.

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В Челябинской области после мегаливня остаются подтопленными 179 жилых домов и 341 участок. Об этом URA.RU сообщили 2 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В ночное время подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. На контроле остается подтопление 179 частных жилых домов и 341 приусадебный участок. В пунктах временного размещения остаются 39 человек, девять из которых — дети», — сообщили URA.RU в МЧС. По данным на 1 августа, в регионе было затоплено 195 домов и 321 участок. По поручению губернатора Алексея Текслера, комиссия уже начала оценку ущерба для начисления выплат пострадавшим. Согласно прогнозам синоптиков, сильные ливни 2 августа приведут к подъему воды, увеличению притоков в пруды и водохранилища. Также могут быть затоплены поймы рек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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