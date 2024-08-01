В Челябинской области остаются подтопленными 179 домов

В Челябинской области после мегаливня остаются подтопленными 179 жилых домов и 341 участок. Об этом URA.RU сообщили 2 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В ночное время подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. На контроле остается подтопление 179 частных жилых домов и 341 приусадебный участок. В пунктах временного размещения остаются 39 человек, девять из которых — дети», — сообщили URA.RU в МЧС.
По данным на 1 августа, в регионе было затоплено 195 домов и 321 участок. По поручению губернатора Алексея Текслера, комиссия уже начала оценку ущерба для начисления выплат пострадавшим. Согласно прогнозам синоптиков, сильные ливни 2 августа приведут к подъему воды, увеличению притоков в пруды и водохранилища. Также могут быть затоплены поймы рек.
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