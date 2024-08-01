Владелица «Маламут Парка» из Челябинска после развода построит новый парк

02 августа 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Хозяйка планирует докупить еще хаски и маламутов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владелица «Маламут Парка» из Челябинской области Татьяна Замятина после развода с супругом и приостановления работы парка планирует открыть новое место притяжения для детей и взрослых. Где откроется новый центр и как он будет называться — читайте в материале URA.RU. «После развода у меня осталось семь собак и шестеро детей. У меня есть участок в живописном месте в лесу, но туда нет подъездных путей. Планирую договориться с территорией рядом со страусиной фермой, чтобы провести туда свет и построить новый парк. Хочу купить еще собак, например, у меня еще нет шоколадного окраса, и несколько хаски», — рассказала Татьяна URA.RU. Челябинка отметила, что «Маламут Парк» был ее единственным источником дохода. Она организовывала мероприятия и экскурсии, продавала породистых щенков и активно развивала центр. Женщина уточнила, что скорее всего парк будет иметь то же название, так как его давно знают на территории России и за границей. «Я планирую продолжать участвовать в судебных процессах, так как часть моего имущества, которая осталась у бывшего супруга, нигде не была учтена. На его территории также остались детские горки, батуты, множество моих вещей. Бывший супруг не дал собрать одежду и игрушки, мои и детские вещи он побросал в баню, которая досталась мне по суду, и вывез в лес. Сейчас они испорчены ливнями, а подъехать на место на манипуляторе и забрать хоть что-то невозможно, дорогу развезло», — пояснила Татьяна. Татьяна добавила, что сейчас она ищет спонсоров, которые помогли бы с организацией строительства. Кроме того, бывший супруг должен выплатить по решению суда в качестве алиментов свыше 500 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелица «Маламут Парка» из Челябинской области Татьяна Замятина после развода с супругом и приостановления работы парка планирует открыть новое место притяжения для детей и взрослых. Где откроется новый центр и как он будет называться — читайте в материале URA.RU. «После развода у меня осталось семь собак и шестеро детей. У меня есть участок в живописном месте в лесу, но туда нет подъездных путей. Планирую договориться с территорией рядом со страусиной фермой, чтобы провести туда свет и построить новый парк. Хочу купить еще собак, например, у меня еще нет шоколадного окраса, и несколько хаски», — рассказала Татьяна URA.RU. Челябинка отметила, что «Маламут Парк» был ее единственным источником дохода. Она организовывала мероприятия и экскурсии, продавала породистых щенков и активно развивала центр. Женщина уточнила, что скорее всего парк будет иметь то же название, так как его давно знают на территории России и за границей. «Я планирую продолжать участвовать в судебных процессах, так как часть моего имущества, которая осталась у бывшего супруга, нигде не была учтена. На его территории также остались детские горки, батуты, множество моих вещей. Бывший супруг не дал собрать одежду и игрушки, мои и детские вещи он побросал в баню, которая досталась мне по суду, и вывез в лес. Сейчас они испорчены ливнями, а подъехать на место на манипуляторе и забрать хоть что-то невозможно, дорогу развезло», — пояснила Татьяна. Татьяна добавила, что сейчас она ищет спонсоров, которые помогли бы с организацией строительства. Кроме того, бывший супруг должен выплатить по решению суда в качестве алиментов свыше 500 тысяч рублей.