В ХМАО мотоциклист погиб, столкнувшись с джипом

В Ханты-Мансийске в результате ДТП погиб мотоциклист
В Ханты-Мансийске на Тобольском тракте столкнулись внедорожник Haval и мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте происшествия, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«В районе СУ-967 на Тобольском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Haval и мотоцикла. В результате столкновения мотоциклист погиб на месте происшествия», — сообщает telegram-канал ведомства. Госавтоинспекция устанавливает причины аварии.
Ранее житель ХМАО погиб в ДТП, съехав в кювет. Инцидент произошел на автодороге «Югра» в Октябрьском районе.
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