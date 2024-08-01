01 августа 2024

В ХМАО мотоциклист погиб, столкнувшись с джипом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске в результате ДТП погиб мотоциклист
В Ханты-Мансийске в результате ДТП погиб мотоциклист Фото:

В Ханты-Мансийске на Тобольском тракте столкнулись внедорожник Haval и мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте происшествия, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«В районе СУ-967 на Тобольском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Haval и мотоцикла. В результате столкновения мотоциклист погиб на месте происшествия», — сообщает telegram-канал ведомства. Госавтоинспекция устанавливает причины аварии.

Ранее житель ХМАО погиб в ДТП, съехав в кювет. Инцидент произошел на автодороге «Югра» в Октябрьском районе.

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В Ханты-Мансийске на Тобольском тракте столкнулись внедорожник Haval и мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте происшествия, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «В районе СУ-967 на Тобольском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Haval и мотоцикла. В результате столкновения мотоциклист погиб на месте происшествия», — сообщает telegram-канал ведомства. Госавтоинспекция устанавливает причины аварии. Ранее житель ХМАО погиб в ДТП, съехав в кювет. Инцидент произошел на автодороге «Югра» в Октябрьском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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