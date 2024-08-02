Миасский завод медоборудования (МЗМО, Челябинская область) выпустил воздушный клапан, заменивший европейский импорт. Как 2 августа URA.RU заявили в пресс-службе предприятия, преимуществом новинки стала ее более низкая стоимость.
«Новой разработкой миасских инженеров стал клапан-регулятор расхода воздуха, применяемый в комплексах чистых помещений. Ранее аналогичные клапаны закупались у производителей из Европы. Стоимость импортозамещающей новинки существенно ниже по сравнению с импортными аналогами», — пояснили URA.RU в МЗМО.
Изделие предназначено для использования в системах вентиляции чистых помещений, необходимых в медицинских и других специализированных учреждениях. Клапан, разработанный инженерами предприятия, позволяет поддерживать необходимый перепад давления между смежными помещениями и работает независимо от давления воздуха в воздуховоде. Клапан может быть объектом отдельной поставки или входить в состав комплекса чистых помещений, сообщил руководитель конструкторского бюро Александр Лопатин.
Устройство представлено в пяти размерах и оснащено электроприводом с возможностью плавного регулирования положения заслонки. Клапан снабжен системой управления, автоматически подстраивающей расход вытяжного воздуха.
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха составил 10-50 градусов тепла. Клапан пополнил ассортимент продукции завода, который 90% компонентов оборудования для чистых помещений выпускает на своей производственной площадке.
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