В Челябинске закроют движение трамваев в Ленинский район и на ЧТЗ

Движение трамваев временно изменят из-за ремонта путей и узла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске до 14 августа закроют движение трамваев в Ленинский и Тракторозаводский районы. Причиной стал ремонт трамвайного узла и путей, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.

«Закрывается движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район. На первом этапе с 22:00 2 августа до 22:00 14 августа будет закрыт поворот с проспекта Ленина на улицу Горького», — сообщили в «ЧелябГЭТ».

Трамвай №22 временно отменят. Маршруты №15 и №18 изменятся:

№15. Чичерина — Горького — Карла Маркса — Кирова — Чичерина.

№18. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Горького — Чичерина.

Жителям предлагают использовать автобусы №18, №91 и №19, а также трамвай №12, троллейбусы №10 и №25. В сторону северо-запада автобус №91 будет объезжать закрытый участок по дороге Меридиан, улицам Артиллерийская и Ловина.

Вместе с капитальным ремонтом узла уложат третий путь на проспекте Ленина в Ленинский район. Это позволит устранить задержку, возникающую из-за блокирования путей для трамваев, следующих на ЧТЗ.