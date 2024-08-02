В Челябинске закроют движение трамваев в Ленинский район и на ЧТЗ

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Новый трамвай. Челябинск, трамвай уквз, улица цвиллинга, трамвай
Движение трамваев временно изменят из-за ремонта путей и узла Фото:

В Челябинске до 14 августа закроют движение трамваев в Ленинский и Тракторозаводский районы. Причиной стал ремонт трамвайного узла и путей, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.

«Закрывается движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район. На первом этапе с 22:00 2 августа до 22:00 14 августа будет закрыт поворот с проспекта Ленина на улицу Горького», — сообщили в «ЧелябГЭТ».

Трамвай №22 временно отменят. Маршруты №15 и №18 изменятся:

  • №15. Чичерина — Горького — Карла Маркса — Кирова — Чичерина.
  • №18. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Горького — Чичерина.

Жителям предлагают использовать автобусы №18, №91 и №19, а также трамвай №12, троллейбусы №10 и №25. В сторону северо-запада автобус №91 будет объезжать закрытый участок по дороге Меридиан, улицам Артиллерийская и Ловина.

Вместе с капитальным ремонтом узла уложат третий путь на проспекте Ленина в Ленинский район. Это позволит устранить задержку, возникающую из-за блокирования путей для трамваев, следующих на ЧТЗ.

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В Челябинске до 14 августа закроют движение трамваев в Ленинский и Тракторозаводский районы. Причиной стал ремонт трамвайного узла и путей, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика. «Закрывается движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район. На первом этапе с 22:00 2 августа до 22:00 14 августа будет закрыт поворот с проспекта Ленина на улицу Горького», — сообщили в «ЧелябГЭТ». Трамвай №22 временно отменят. Маршруты №15 и №18 изменятся: Жителям предлагают использовать автобусы №18, №91 и №19, а также трамвай №12, троллейбусы №10 и №25. В сторону северо-запада автобус №91 будет объезжать закрытый участок по дороге Меридиан, улицам Артиллерийская и Ловина. Вместе с капитальным ремонтом узла уложат третий путь на проспекте Ленина в Ленинский район. Это позволит устранить задержку, возникающую из-за блокирования путей для трамваев, следующих на ЧТЗ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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