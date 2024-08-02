Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с главным тренером Разиным

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным до 2026 года. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе клуба.
«Хоккейный клуб „Металлург“ продлил соглашение с главным тренером Андреем Разиным еще на один год. Таким образом, теперь оно рассчитано до конца сезона 2025/26», — сообщили в пресс-службе «Металлурга».
Разин стал главным тренером «Металлурга» летом прошлого года. До этого он тренировал «Кристалл», «Ижсталь», «Автомобилист», «Югру», «Адмирал» и «Северсталь». В первый же сезон после прихода в «Металлург» Разин с командой выиграл Кубок Гагарина. В финале клуб из Магнитогорска обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:0.
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