Украинские дальнобойщики сбегают из страны под видом международных рейсов

03 августа 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Дальнобойщики бросают свои фуры, как только выезжают за пределы Украины, рассказал Артем Шевченко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Украине дальнобойщики, работающие на дальних рейсах, начинают бросать свои фуры сразу, как выезжают за пределы страны. Таким образом они сбегают от мобилизации в стране. Об этом сообщил украинский гражданин Артем Шевченко, который также сбежал из страны. «Украинские дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, массово бросают фуры, как только выезжают за пределы страны и отказываются возвращаться из-за страха перед отправкой на фронт», — заявил Шевченко в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. Спикер добавил, что в связи с этим компании начали нанимать на работу женщин. На Украине с апреля усилили мобилизацию в стране. После этого многие жители начали искать способы покинуть украинскую территорию. Сообщалось о случаях, когда люди пытались покинуть Украину по реке Тиса. Эти случаи заканчивались трагично. Некоторые граждане также сбегали из военкоматов. В связи с нехваткой солдат на Украине начали набирать заключенных в ряды ВСУ. Мобилизацию неоднократно продлевали, сообщает «Ридус». К тому же она проходит с многочисленными нарушениями , передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине дальнобойщики, работающие на дальних рейсах, начинают бросать свои фуры сразу, как выезжают за пределы страны. Таким образом они сбегают от мобилизации в стране. Об этом сообщил украинский гражданин Артем Шевченко, который также сбежал из страны. «Украинские дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, массово бросают фуры, как только выезжают за пределы страны и отказываются возвращаться из-за страха перед отправкой на фронт», — заявил Шевченко в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. Спикер добавил, что в связи с этим компании начали нанимать на работу женщин. На Украине с апреля усилили мобилизацию в стране. После этого многие жители начали искать способы покинуть украинскую территорию. Сообщалось о случаях, когда люди пытались покинуть Украину по реке Тиса. Эти случаи заканчивались трагично. Некоторые граждане также сбегали из военкоматов. В связи с нехваткой солдат на Украине начали набирать заключенных в ряды ВСУ. Мобилизацию неоднократно продлевали, сообщает «Ридус». К тому же она проходит с многочисленными нарушениями, передает Pravda.Ru.