На Украине дальнобойщики, работающие на дальних рейсах, начинают бросать свои фуры сразу, как выезжают за пределы страны. Таким образом они сбегают от мобилизации в стране. Об этом сообщил украинский гражданин Артем Шевченко, который также сбежал из страны.
«Украинские дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, массово бросают фуры, как только выезжают за пределы страны и отказываются возвращаться из-за страха перед отправкой на фронт», — заявил Шевченко в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. Спикер добавил, что в связи с этим компании начали нанимать на работу женщин.
На Украине с апреля усилили мобилизацию в стране. После этого многие жители начали искать способы покинуть украинскую территорию. Сообщалось о случаях, когда люди пытались покинуть Украину по реке Тиса. Эти случаи заканчивались трагично. Некоторые граждане также сбегали из военкоматов. В связи с нехваткой солдат на Украине начали набирать заключенных в ряды ВСУ. Мобилизацию неоднократно продлевали, сообщает «Ридус». К тому же она проходит с многочисленными
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