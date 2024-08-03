Украинские дальнобойщики сбегают из страны под видом международных рейсов

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Дальнобойщики бросают свои фуры, как только выезжают за пределы Украины, рассказал Артем Шевченко Фото:

На Украине дальнобойщики, работающие на дальних рейсах, начинают бросать свои фуры сразу, как выезжают за пределы страны. Таким образом они сбегают от мобилизации в стране. Об этом сообщил украинский гражданин Артем Шевченко, который также сбежал из страны.

«Украинские дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, массово бросают фуры, как только выезжают за пределы страны и отказываются возвращаться из-за страха перед отправкой на фронт», — заявил Шевченко в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. Спикер добавил, что в связи с этим компании начали нанимать на работу женщин.

На Украине с апреля усилили мобилизацию в стране. После этого многие жители начали искать способы покинуть украинскую территорию. Сообщалось о случаях, когда люди пытались покинуть Украину по реке Тиса. Эти случаи заканчивались трагично. Некоторые граждане также сбегали из военкоматов. В связи с нехваткой солдат на Украине начали набирать заключенных в ряды ВСУ. Мобилизацию неоднократно продлевали, сообщает «Ридус». К тому же она проходит с многочисленными нарушениями, передает Pravda.Ru.

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На Украине дальнобойщики, работающие на дальних рейсах, начинают бросать свои фуры сразу, как выезжают за пределы страны. Таким образом они сбегают от мобилизации в стране. Об этом сообщил украинский гражданин Артем Шевченко, который также сбежал из страны. «Украинские дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, массово бросают фуры, как только выезжают за пределы страны и отказываются возвращаться из-за страха перед отправкой на фронт», — заявил Шевченко в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. Спикер добавил, что в связи с этим компании начали нанимать на работу женщин. На Украине с апреля усилили мобилизацию в стране. После этого многие жители начали искать способы покинуть украинскую территорию. Сообщалось о случаях, когда люди пытались покинуть Украину по реке Тиса. Эти случаи заканчивались трагично. Некоторые граждане также сбегали из военкоматов. В связи с нехваткой солдат на Украине начали набирать заключенных в ряды ВСУ. Мобилизацию неоднократно продлевали, сообщает «Ридус». К тому же она проходит с многочисленными нарушениями, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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