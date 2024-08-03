В Лондоне задержали двух подозреваемых в поджоге склада украинских бизнесменов

03 августа 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

В Великобритании задержали семерых подозреваемых в спланированном поджоге склада бизнесменов из Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Великобритании предъявлены обвинения еще двум лицам, Угниусу Асмену и Джакиму Баррингтону Роузу, в связи с поджогом склада бизнесменов из Украины. Об этом сообщает полиция Лондона в своем пресс-релизе. СМИ Британии писали, что поджог был совершен на объектах компаний по доставке посылок Meest UK и Oddisey. «Еще двум людям были предъявлены обвинения в связи с расследованием предполагаемых нарушений закона о национальной безопасности», — говорится в документе. Джаким Баррингтон Роуз и Угниус Асмена обвиняются в поджоге при отягчающих обстоятельствах, а Роузу также предъявлены обвинения по двум пунктам хранения оружия с целью нападения. Также еще одним из фигурантов дела является Дилан Эрл, он подозреваются в связях с ЧВК «Вагнер». В конце апреля 2024 года пятерым мужчинам были предъявлены обвинения по делу о преступлении против нацбезопасности, якобы связанного с РФ. После обнаружения еще двух фигурантов их общее количество выросло до семи. В марте 2024 года они совершили поджог коммерческого объекта, связанного с украинскими бизнесменами. Предварительное слушание назначено на 4 октября, а полное рассмотрение дела запланировано на июнь 2025 года в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. В конце апреля российский посол в Лондоне Андрей Келин, вызванный в британский МИД, отверг обвинения в причастности России к инциденту. Он назвал их абсурдными и безосновательными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Великобритании предъявлены обвинения еще двум лицам, Угниусу Асмену и Джакиму Баррингтону Роузу, в связи с поджогом склада бизнесменов из Украины. Об этом сообщает полиция Лондона в своем пресс-релизе. СМИ Британии писали, что поджог был совершен на объектах компаний по доставке посылок Meest UK и Oddisey. «Еще двум людям были предъявлены обвинения в связи с расследованием предполагаемых нарушений закона о национальной безопасности», — говорится в документе. Джаким Баррингтон Роуз и Угниус Асмена обвиняются в поджоге при отягчающих обстоятельствах, а Роузу также предъявлены обвинения по двум пунктам хранения оружия с целью нападения. Также еще одним из фигурантов дела является Дилан Эрл, он подозреваются в связях с ЧВК «Вагнер». В конце апреля 2024 года пятерым мужчинам были предъявлены обвинения по делу о преступлении против нацбезопасности, якобы связанного с РФ. После обнаружения еще двух фигурантов их общее количество выросло до семи. В марте 2024 года они совершили поджог коммерческого объекта, связанного с украинскими бизнесменами. Предварительное слушание назначено на 4 октября, а полное рассмотрение дела запланировано на июнь 2025 года в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. В конце апреля российский посол в Лондоне Андрей Келин, вызванный в британский МИД, отверг обвинения в причастности России к инциденту. Он назвал их абсурдными и безосновательными.