Жительница Пермского края получила серьезные ожоги при розжиге мангала

03 августа 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Было установлено, что причиной травм стало неосторожное обращение с огнем Фото: Денис Моргунов © URA.RU При розжиге мангала на даче жительница Губахинского округа Пермского края получила ожоги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Инцидент произошел 1 августа и был выявлен в ходе сверки с пожарно-спасательными подразделениями. Установлено, что женщина получила ожоги второй степени правой кисти, когда разжигала мангал на дачном участке», — написано в telegram-канале ведомства. Пострадавшая не вызывала пожарную охрану. К травмам привело неосторожное обращение с огнем, подчеркнули спасатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При розжиге мангала на даче жительница Губахинского округа Пермского края получила ожоги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Инцидент произошел 1 августа и был выявлен в ходе сверки с пожарно-спасательными подразделениями. Установлено, что женщина получила ожоги второй степени правой кисти, когда разжигала мангал на дачном участке», — написано в telegram-канале ведомства. Пострадавшая не вызывала пожарную охрану. К травмам привело неосторожное обращение с огнем, подчеркнули спасатели.