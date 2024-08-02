02 августа 2024

Жительница Пермского края получила серьезные ожоги при розжиге мангала

© Служба новостей «URA.RU»
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Шашлыки. Тюмень, мангал, шашлыки, отдых
Было установлено, что причиной травм стало неосторожное обращение с огнем Фото:

При розжиге мангала на даче жительница Губахинского округа Пермского края получила ожоги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Инцидент произошел 1 августа и был выявлен в ходе сверки с пожарно-спасательными подразделениями. Установлено, что женщина получила ожоги второй степени правой кисти, когда разжигала мангал на дачном участке», — написано в telegram-канале ведомства.

Пострадавшая не вызывала пожарную охрану. К травмам привело неосторожное обращение с огнем, подчеркнули спасатели.

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При розжиге мангала на даче жительница Губахинского округа Пермского края получила ожоги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Инцидент произошел 1 августа и был выявлен в ходе сверки с пожарно-спасательными подразделениями. Установлено, что женщина получила ожоги второй степени правой кисти, когда разжигала мангал на дачном участке», — написано в telegram-канале ведомства. Пострадавшая не вызывала пожарную охрану. К травмам привело неосторожное обращение с огнем, подчеркнули спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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