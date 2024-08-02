Жительница Пермского края получила серьезные ожоги при розжиге мангала

Было установлено, что причиной травм стало неосторожное обращение с огнем
При розжиге мангала на даче жительница Губахинского округа Пермского края получила ожоги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Инцидент произошел 1 августа и был выявлен в ходе сверки с пожарно-спасательными подразделениями. Установлено, что женщина получила ожоги второй степени правой кисти, когда разжигала мангал на дачном участке», — написано в telegram-канале ведомства.
Пострадавшая не вызывала пожарную охрану. К травмам привело неосторожное обращение с огнем, подчеркнули спасатели.
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