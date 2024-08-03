Три пермяка и подросток будут награждены за спасение девочки на пожаре

04 августа 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Пожар произошел 4 июля (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Трех пермяков и подростка, спасшего свою сестру во время пожара, представят к ведомственной награде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Пожар произошел ранним утром 4 июля. «Огонь вспыхнул в квартире, где были 14-летний брат и 8-летняя сестра. На данный момент дети уже выписаны из больницы, они в безопасности. За проявленную отвагу героического брата и троих неравнодушных пермяков представят к ведомственной награде», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар произошел 4 июля. Чтобы спасти сестру, подросток передал ее через окно соседям, живущим этажом ниже. Самого 14-летнего парня спасли пожарные. Дети находились в медикаментозной коме, но позже из состояние стабилизировалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трех пермяков и подростка, спасшего свою сестру во время пожара, представят к ведомственной награде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Пожар произошел ранним утром 4 июля. «Огонь вспыхнул в квартире, где были 14-летний брат и 8-летняя сестра. На данный момент дети уже выписаны из больницы, они в безопасности. За проявленную отвагу героического брата и троих неравнодушных пермяков представят к ведомственной награде», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар произошел 4 июля. Чтобы спасти сестру, подросток передал ее через окно соседям, живущим этажом ниже. Самого 14-летнего парня спасли пожарные. Дети находились в медикаментозной коме, но позже из состояние стабилизировалось.