03 августа 2024
02 августа 2024

Три пермяка и подросток будут награждены за спасение девочки на пожаре

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Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург, пожар, многоквартирный дом
Пожар произошел 4 июля (архивное фото) Фото:

Трех пермяков и подростка, спасшего свою сестру во время пожара, представят к ведомственной награде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Пожар произошел ранним утром 4 июля.

«Огонь вспыхнул в квартире, где были 14-летний брат и 8-летняя сестра. На данный момент дети уже выписаны из больницы, они в безопасности. За проявленную отвагу героического брата и троих неравнодушных пермяков представят к ведомственной награде», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пожар произошел 4 июля. Чтобы спасти сестру, подросток передал ее через окно соседям, живущим этажом ниже. Самого 14-летнего парня спасли пожарные. Дети находились в медикаментозной коме, но позже из состояние стабилизировалось.

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Трех пермяков и подростка, спасшего свою сестру во время пожара, представят к ведомственной награде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Пожар произошел ранним утром 4 июля. «Огонь вспыхнул в квартире, где были 14-летний брат и 8-летняя сестра. На данный момент дети уже выписаны из больницы, они в безопасности. За проявленную отвагу героического брата и троих неравнодушных пермяков представят к ведомственной награде», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар произошел 4 июля. Чтобы спасти сестру, подросток передал ее через окно соседям, живущим этажом ниже. Самого 14-летнего парня спасли пожарные. Дети находились в медикаментозной коме, но позже из состояние стабилизировалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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