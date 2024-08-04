04 августа 2024

Пожарные потушили огонь на складах под Архангельском

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Пожарные ликвидировали открытое горение Фото:

Открытое горение на складе в Северодвинске Архангельской области было ликвидировано пожарными. Изначально предполагалось, что в здании могут находиться кислородные баллоны, однако позже выяснилось, что там хранились стройматериалы.

«В Архангельской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. По уточненной информации, внутри склада хранились стройматериалы», — сообщает МЧС РФ в своем telegram-канале.

МЧС РФ в воскресенье, 4 августа, информировало о пожаре на складе в Северодвинске, охватившем площадь в три тысячи квадратных метров. Сведения о возможном наличии кислородных баллонов не подтвердились.

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Открытое горение на складе в Северодвинске Архангельской области было ликвидировано пожарными. Изначально предполагалось, что в здании могут находиться кислородные баллоны, однако позже выяснилось, что там хранились стройматериалы. «В Архангельской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. По уточненной информации, внутри склада хранились стройматериалы», — сообщает МЧС РФ в своем telegram-канале. МЧС РФ в воскресенье, 4 августа, информировало о пожаре на складе в Северодвинске, охватившем площадь в три тысячи квадратных метров. Сведения о возможном наличии кислородных баллонов не подтвердились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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