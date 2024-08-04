Пожарные потушили огонь на складах под Архангельском

04 августа 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Пожарные ликвидировали открытое горение Фото: Денис Моргунов © URA.RU Открытое горение на складе в Северодвинске Архангельской области было ликвидировано пожарными. Изначально предполагалось, что в здании могут находиться кислородные баллоны, однако позже выяснилось, что там хранились стройматериалы. «В Архангельской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. По уточненной информации, внутри склада хранились стройматериалы», — сообщает МЧС РФ в своем telegram-канале. МЧС РФ в воскресенье, 4 августа, информировало о пожаре на складе в Северодвинске, охватившем площадь в три тысячи квадратных метров. Сведения о возможном наличии кислородных баллонов не подтвердились. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Открытое горение на складе в Северодвинске Архангельской области было ликвидировано пожарными. Изначально предполагалось, что в здании могут находиться кислородные баллоны, однако позже выяснилось, что там хранились стройматериалы. «В Архангельской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. По уточненной информации, внутри склада хранились стройматериалы», — сообщает МЧС РФ в своем telegram-канале. МЧС РФ в воскресенье, 4 августа, информировало о пожаре на складе в Северодвинске, охватившем площадь в три тысячи квадратных метров. Сведения о возможном наличии кислородных баллонов не подтвердились.