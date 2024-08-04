Пожарные потушили огонь на складах под Архангельском

Открытое горение на складе в Северодвинске Архангельской области было ликвидировано пожарными. Изначально предполагалось, что в здании могут находиться кислородные баллоны, однако позже выяснилось, что там хранились стройматериалы.
«В Архангельской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. По уточненной информации, внутри склада хранились стройматериалы», —
МЧС РФ в воскресенье, 4 августа, информировало о пожаре на складе в Северодвинске, охватившем площадь в три тысячи квадратных метров. Сведения о возможном наличии кислородных баллонов не подтвердились.
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