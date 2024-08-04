Новые станки помогают заводу решать несколько актуальных задач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Производство танковых двигателей и другой продукции на заводе «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске оснастили новым дробометом. Как URA.RU 5 августа сообщили в пресс-службе предприятия, продолжилось выполнение программы технического перевооружения.

«На „Челябинском тракторном заводе — Урлтрак“ реализуется программа техперевооружения. По итогам работы предприятия в первом полугодии в производство внедрено более 20 единиц нового оборудования. Кузнечное производство оснащено новым дробеметом», — рассказали URA.RU на предприятии.

Обновление затронуло все подразделения завода/ Механообрабатывающие цеха получили современные вертикально-фрезерные станки, пятиосевой токарно-фрезерный центр, станок для лазерной резки и плоттер для резки неметаллических материалов. Для лаборатории закупили новое испытательное оборудование с целью проверки качества металла. Материал продолжат проверять на стадии заготовки, что обеспечит выявление скрытых дефектов.

Гендиректор Елена Тихомирова подчеркнула значимость программы для увеличения объемов производства, привлечения квалифицированных специалистов и создания комфортных рабочих мест. В феврале на заводе открылся современный участок ионной азотации, что позволило увеличить выпуск деталей повышенной прочности. Запуск работы посетил губернатор региона Алексей Текслер.

На заводе продолжили выполнять программу технического перевооружения предприятия Фото: пресс-служба «ЧТЗ-Уралтрак»

Внедрено более 20 единиц нового оборудования Фото: пресс-служба «ЧТЗ-Уралтрак»

Проект переоснащения позволяет привлекать квалифицированных специалистов Фото: пресс-служба «ЧТЗ-Уралтрак»

На открытии участка ионной азотации в феврале присутствовал Алексей Текслер Фото: пресс-служба «ЧТЗ-Уралтрак»