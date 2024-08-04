В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области 6 августа прогнозируется гроза и штормовой ветер

05 августа 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Тюменцев ждут дожди и гроза Фото: Денис Моргунов © URA.RU Грозы и штормовой ветер ожидаются в Тюменской области 6 августа. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! На юге Тюменской области 6 августа прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с», — сообщает канал. Непосредственно в Тюмени 6 августа также ожидается дождь и облачность. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов тепла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Грозы и штормовой ветер ожидаются в Тюменской области 6 августа. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! На юге Тюменской области 6 августа прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с», — сообщает канал. Непосредственно в Тюмени 6 августа также ожидается дождь и облачность. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов тепла.