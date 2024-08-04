В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Тюменцев ждут дожди и гроза
Грозы и штормовой ветер ожидаются в Тюменской области 6 августа. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание! На юге Тюменской области 6 августа прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с», — сообщает канал.
Непосредственно в Тюмени 6 августа также ожидается дождь и облачность. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов тепла.
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