04 августа 2024

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области 6 августа прогнозируется гроза и штормовой ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Тюмень, дождь, человек с зонтом, дождь в городе
Тюменцев ждут дожди и гроза Фото:

Грозы и штормовой ветер ожидаются в Тюменской области 6 августа. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание! На юге Тюменской области 6 августа прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с», — сообщает канал.

Непосредственно в Тюмени 6 августа также ожидается дождь и облачность. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов тепла.

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Грозы и штормовой ветер ожидаются в Тюменской области 6 августа. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! На юге Тюменской области 6 августа прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с», — сообщает канал. Непосредственно в Тюмени 6 августа также ожидается дождь и облачность. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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