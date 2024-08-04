04 августа 2024

В Соликамске городская больница из-за аварии осталась без интернета

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Пациенты не могут получить справки, электронные направления и результаты обследований Фото:

В Пермском крае городская больница Соликамска из-за аварии на телекоммуникационных сетях осталась без интернета. В связи с этим учреждение здравоохранения лишилось доступа к медицинской системе «ПроМед». Пациенты не могут получить справки, электронные направления и результаты анализов.

«Сегодня, 5 августа, в северной части города (Боровск) произошла авария на сети интернет, в связи с чем отсутствует доступ к электронной медицинской информационной системе „ПроМед“. Выдача справок, в том числе электронных направлений и результатов обследования, в течение ближайшего времени недоступна до устранения неполадок», — сообщается на странице больницы в соцсети «ВКонтакте». В медучреждении URA.RU подтвердили информацию об отсутствии интернета.

По данным провайдера, для устранения аварии привлекли специалистов из Березников. Они стараются как можно быстрее ликвидировать последствия. В больнице принесли извинения посетителям за доставленные неудобства.

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В Пермском крае городская больница Соликамска из-за аварии на телекоммуникационных сетях осталась без интернета. В связи с этим учреждение здравоохранения лишилось доступа к медицинской системе «ПроМед». Пациенты не могут получить справки, электронные направления и результаты анализов. «Сегодня, 5 августа, в северной части города (Боровск) произошла авария на сети интернет, в связи с чем отсутствует доступ к электронной медицинской информационной системе „ПроМед“. Выдача справок, в том числе электронных направлений и результатов обследования, в течение ближайшего времени недоступна до устранения неполадок», — сообщается на странице больницы в соцсети «ВКонтакте». В медучреждении URA.RU подтвердили информацию об отсутствии интернета. По данным провайдера, для устранения аварии привлекли специалистов из Березников. Они стараются как можно быстрее ликвидировать последствия. В больнице принесли извинения посетителям за доставленные неудобства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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