В самолете из Челябинска в Москву в полете треснуло стекло

В самолете, летевшем из Челябинска в аэропорт Шереметьево Москвы в полете треснуло боковое стекло. Сигнала бедствия и срочности экипаж объявлять не стал.
«Инцидент произошел 4 августа в 15 часов 14 минут по мск. Экипаж доложил о растрескивании левого бокового стекла, внешний слой», — сообщил telegram-канал Aviaincident.
Стекло треснуло, когда борт находился в зоне ответственности Екатеринбургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения РФ. Командир судна о ситуации оповестил, но принял решение следовать до аэродрома назначения.
Эксплуатантом данного рейса является «Аэрофлот». При подготовке материала URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. К моменту публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!