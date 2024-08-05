В самолете из Челябинска в Москву в полете треснуло стекло

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Виды Екатеринбурга, самолет, авиакомпания аэрофлот
Командир судна принял решение лететь с трещиной в стекле до Москвы Фото:

В самолете, летевшем из Челябинска в аэропорт Шереметьево Москвы в полете треснуло боковое стекло. Сигнала бедствия и срочности экипаж объявлять не стал.

«Инцидент произошел 4 августа в 15 часов 14 минут по мск. Экипаж доложил о растрескивании левого бокового стекла, внешний слой», — сообщил telegram-канал Aviaincident.

Стекло треснуло, когда борт находился в зоне ответственности Екатеринбургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения РФ. Командир судна о ситуации оповестил, но принял решение следовать до аэродрома назначения.

Эксплуатантом данного рейса является «Аэрофлот». При подготовке материала URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. К моменту публикации ответ не поступил.

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В самолете, летевшем из Челябинска в аэропорт Шереметьево Москвы в полете треснуло боковое стекло. Сигнала бедствия и срочности экипаж объявлять не стал. «Инцидент произошел 4 августа в 15 часов 14 минут по мск. Экипаж доложил о растрескивании левого бокового стекла, внешний слой», — сообщил telegram-канал Aviaincident. Стекло треснуло, когда борт находился в зоне ответственности Екатеринбургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения РФ. Командир судна о ситуации оповестил, но принял решение следовать до аэродрома назначения. Эксплуатантом данного рейса является «Аэрофлот». При подготовке материала URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. К моменту публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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