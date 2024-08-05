Профсоюз челябинской агрофирмы «Ариант» выгнали с предприятия

06 августа 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Новое руководство агрофирму «Ариант» оставило без профсоюза Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству В поселке Красногорском Еманжелинского района (Челябинская область) руководство профсоюза агрофирмы «Ариант» не пустили на рабочее место. Как 6 августа сообщила председатель Ирина Присяжнюк, трудности возникли после прихода к управлению нового директора Рината Зайнуллина. «У нас в октябре заканчивается действие коллективного договора. За три месяца, как и положено по закону, выступили с инициативой начать коллективные переговоры. Уведомили управляющего директора об этом 5 июля. Но администрация, не дожидаясь недельного срока на ответ, как по законодательству, через четыре дня прислала уведомление. По их мнению, действие документа завершится 11 июля. После этого момента нас быть не должно на предприятии. Личные вещи забирали под присмотром сотрудников ЧОПа», — рассказала URA.RU Присяжнюк. Других контактов с руководителем не было. Встретиться он не захотел. Сотрудники коллектива уверены, что трудности временные. Никто не верит, что профсоюз могут разогнать. В прокуратуру от Федерации профсоюзов региона поступило обращение. «Обязанность работодателя предоставить помещения и оборудование в безвозмездное пользование первичной профсоюзной организации предусмотрена Трудовым кодексом и не зависит от того, действует ли в организации коллективный договор или нет. Профсоюзным представителям дано право беспрепятственно посещать организации и рабочие места, где работают члены соответствующих профсоюзов», — написано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Проверку попросили провести в отношении руководителя Зайнуллина. По итогам аудита — наказать виновных. Но в руководстве агрофирмы таковыми себя не посчитали. «На основании решения Арбитражного суда Челябинской области от 5 апреля единственным участником ООО „Агрофирма Ариант“ с 10 апреля является РФ. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности», — заявил URA.RU Зайнуллин. Профсоюзы с этим не согласились. В письме в прокуратуру они подчеркнули, что изменился состав участников общества, а форма собственности сохранилась. На этом основании профсоюзы потребовали вернуть положение на исходные позиции: профсоюзное руководство допустить на рабочие места и препятствий в работе не чинить. Холдинг «Ариант» был национализирован весной по требованию Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство потребовало передать бизнес в руки государства в связи с нарушениями в приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), допущенными в конце 90-х годов 20 века. Активы комбината также стали государственными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Красногорском Еманжелинского района (Челябинская область) руководство профсоюза агрофирмы «Ариант» не пустили на рабочее место. Как 6 августа сообщила председатель Ирина Присяжнюк, трудности возникли после прихода к управлению нового директора Рината Зайнуллина. «У нас в октябре заканчивается действие коллективного договора. За три месяца, как и положено по закону, выступили с инициативой начать коллективные переговоры. Уведомили управляющего директора об этом 5 июля. Но администрация, не дожидаясь недельного срока на ответ, как по законодательству, через четыре дня прислала уведомление. По их мнению, действие документа завершится 11 июля. После этого момента нас быть не должно на предприятии. Личные вещи забирали под присмотром сотрудников ЧОПа», — рассказала URA.RU Присяжнюк. Других контактов с руководителем не было. Встретиться он не захотел. Сотрудники коллектива уверены, что трудности временные. Никто не верит, что профсоюз могут разогнать. В прокуратуру от Федерации профсоюзов региона поступило обращение. «Обязанность работодателя предоставить помещения и оборудование в безвозмездное пользование первичной профсоюзной организации предусмотрена Трудовым кодексом и не зависит от того, действует ли в организации коллективный договор или нет. Профсоюзным представителям дано право беспрепятственно посещать организации и рабочие места, где работают члены соответствующих профсоюзов», — написано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Проверку попросили провести в отношении руководителя Зайнуллина. По итогам аудита — наказать виновных. Но в руководстве агрофирмы таковыми себя не посчитали. «На основании решения Арбитражного суда Челябинской области от 5 апреля единственным участником ООО „Агрофирма Ариант“ с 10 апреля является РФ. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности», — заявил URA.RU Зайнуллин. Профсоюзы с этим не согласились. В письме в прокуратуру они подчеркнули, что изменился состав участников общества, а форма собственности сохранилась. На этом основании профсоюзы потребовали вернуть положение на исходные позиции: профсоюзное руководство допустить на рабочие места и препятствий в работе не чинить. Холдинг «Ариант» был национализирован весной по требованию Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство потребовало передать бизнес в руки государства в связи с нарушениями в приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), допущенными в конце 90-х годов 20 века. Активы комбината также стали государственными.