05 августа 2024

Курганцев на фестивале «Едем на Савин» будут катать на вездеходе

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Бурлаки испытатели. Курган, вездеход, испытание, бурлак
Курганцев покатают на вездеходе на областном фестивале Фото:

Жители Курганской области смогут покататься на шестиколесном вездеходе «Бурлак» на областном фестивале на «Едем на Савин» в Белозерском округе. Мероприятие пройдет 10 августа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель производителя спецтехники.

«10 августа участвуем в областном фестивале „Едем на Савин“. Завод представит зрителям „Бурлак“ 6×6 экспедиционной модификации. Победители конкурсов фестиваля получат возможность прокатиться на вездеходе», — сообщили на предприятии. Также сотрудники завода расскажут гостям фестиваля о всех возможностях и преимуществах вездехода.

Фестиваль пройдет с 10 по 11 августа в этнокультурном центре «Савин» около села Зюзино Белозерского округа. На мероприятии гостей ждут концерты, экскурсии и катания на аэростатах.

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Жители Курганской области смогут покататься на шестиколесном вездеходе «Бурлак» на областном фестивале на «Едем на Савин» в Белозерском округе. Мероприятие пройдет 10 августа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель производителя спецтехники. «10 августа участвуем в областном фестивале „Едем на Савин“. Завод представит зрителям „Бурлак“ 6×6 экспедиционной модификации. Победители конкурсов фестиваля получат возможность прокатиться на вездеходе», — сообщили на предприятии. Также сотрудники завода расскажут гостям фестиваля о всех возможностях и преимуществах вездехода. Фестиваль пройдет с 10 по 11 августа в этнокультурном центре «Савин» около села Зюзино Белозерского округа. На мероприятии гостей ждут концерты, экскурсии и катания на аэростатах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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