Что производят курганские компании, которыми владеют иностранные инвесторы

Курганские фирмы зарубежных инвесторов производят технику для нефтяников и соки

06 августа 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Фирмы Кургана, которыми владеют зарубежные инвесторы, производит промышленное оборудование и соки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Предприятия «Курганхиммаш», «Фруктолайн» и «Бауэр Машины — Курган» являются активами иностранных инвесторов из ОАЭ, Германии и Великобритании. Годовая выручка компаний составила около восьми миллиардов рублей. О том, какую продукцию производят фирмы, находящиеся под влиянием зарубежных инвесторов — в материале корреспондента URA.RU. «Курганхиммаш» Новость по теме Арабские, немецкие и британские инвесторы зарабатывают миллиарды в Кургане Завод «Курганхиммаш» является одним из ведущих промышленных предприятий страны, который занимается проектированием и производством оборудования для нефтегазодобывающей, химической, энергетической, металлургической, машиностроительной, медицинской и пищевой отраслей. Предприятием выпускается свыше 2000 видов продукции. Предприятие сотрудничает с крупнейшими компаниями страны, среди которых: «Транснефть», «Газпром» и, «НОВАТЭК и «Роснефть». 75% акции «Курганхиммаша» принадлежит компании из ОАЭ — «Трекотэ консалтинг лимитед диэмсиси». На заводе для заказчиков производят оборудование для переработки нефти и газового конденсата, для производства кислот, щелочей и других химпродуктов. Также выпускаются фильтры-грязеуловители и пылеуловители газопроводов, установки комплексной подготовки нефти к транспортировке, фильтры-влагоотделители, адсорбционные и рефрижераторные осушители, теплообменноое и реакторное оборудование. «Фруктолайн» и «Фруктолайн Экспорт» Компания «Фруктолайн» занимается производством безалкогольных напитков. Предприятие выпускает натуральные соки, морсы и фруктовые сокосодержащие напитки. Поставки продукции идут как в страны СНГ, так и Китай. «Фруктолайн» и «Фруктолайн Экспорт» находятся под влиянием инвестора «Геллан Консталтинг Лтд» из Виргинских островов (Великобритания). Зарубежный партнер имеет по 25% в каждой из фирм. «Бауэр Машины — Курган» Компания «Бауэр Машины — Курган» на 90% принадлежит немецкому производителю BAUER Maschinen. Предприятие производит и собирает буровые установки для промышленного и гражданского строительства. Также ведется их модернизация и капитальный ремонт. Кроме того, фирма поставляет заказчикам буровую технику, запасные части и занимается подготовкой сертифицированных машинистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприятия «Курганхиммаш», «Фруктолайн» и «Бауэр Машины — Курган» являются активами иностранных инвесторов из ОАЭ, Германии и Великобритании. Годовая выручка компаний составила около восьми миллиардов рублей. О том, какую продукцию производят фирмы, находящиеся под влиянием зарубежных инвесторов — в материале корреспондента URA.RU. Завод «Курганхиммаш» является одним из ведущих промышленных предприятий страны, который занимается проектированием и производством оборудования для нефтегазодобывающей, химической, энергетической, металлургической, машиностроительной, медицинской и пищевой отраслей. Предприятием выпускается свыше 2000 видов продукции. Предприятие сотрудничает с крупнейшими компаниями страны, среди которых: «Транснефть», «Газпром» и, «НОВАТЭК и «Роснефть». 75% акции «Курганхиммаша» принадлежит компании из ОАЭ — «Трекотэ консалтинг лимитед диэмсиси». На заводе для заказчиков производят оборудование для переработки нефти и газового конденсата, для производства кислот, щелочей и других химпродуктов. Также выпускаются фильтры-грязеуловители и пылеуловители газопроводов, установки комплексной подготовки нефти к транспортировке, фильтры-влагоотделители, адсорбционные и рефрижераторные осушители, теплообменноое и реакторное оборудование. Компания «Фруктолайн» занимается производством безалкогольных напитков. Предприятие выпускает натуральные соки, морсы и фруктовые сокосодержащие напитки. Поставки продукции идут как в страны СНГ, так и Китай. «Фруктолайн» и «Фруктолайн Экспорт» находятся под влиянием инвестора «Геллан Консталтинг Лтд» из Виргинских островов (Великобритания). Зарубежный партнер имеет по 25% в каждой из фирм. Компания «Бауэр Машины — Курган» на 90% принадлежит немецкому производителю BAUER Maschinen. Предприятие производит и собирает буровые установки для промышленного и гражданского строительства. Также ведется их модернизация и капитальный ремонт. Кроме того, фирма поставляет заказчикам буровую технику, запасные части и занимается подготовкой сертифицированных машинистов.