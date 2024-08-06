На самолете в Приморье разбились два человека

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На борту было два человека (архивное фото) Фото:

В Приморье разбился легкомоторный самолет с двумя людьми на борту. Ранее сообщалось, что этот самолет пропал с радаров.

«Авиапутешественники из Омска разбились на легкомоторнике в сопках в Приморье», — передает telegram-канал 112. По данным канала, на самолете летели два человека. Они летели с Сахалина и должны были сесть на аэродроме Новороссия.

На место крушения самолета отправлены спасательные службы. О том, живы ли пассажиры, пока неизвестно.

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В Приморье разбился легкомоторный самолет с двумя людьми на борту. Ранее сообщалось, что этот самолет пропал с радаров. «Авиапутешественники из Омска разбились на легкомоторнике в сопках в Приморье», — передает telegram-канал 112. По данным канала, на самолете летели два человека. Они летели с Сахалина и должны были сесть на аэродроме Новороссия. На место крушения самолета отправлены спасательные службы. О том, живы ли пассажиры, пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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