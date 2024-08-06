На самолете в Приморье разбились два человека

06 августа 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

На борту было два человека (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Приморье разбился легкомоторный самолет с двумя людьми на борту. Ранее сообщалось, что этот самолет пропал с радаров. «Авиапутешественники из Омска разбились на легкомоторнике в сопках в Приморье», — передает telegram-канал 112. По данным канала, на самолете летели два человека. Они летели с Сахалина и должны были сесть на аэродроме Новороссия. На место крушения самолета отправлены спасательные службы. О том, живы ли пассажиры, пока неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Приморье разбился легкомоторный самолет с двумя людьми на борту. Ранее сообщалось, что этот самолет пропал с радаров. «Авиапутешественники из Омска разбились на легкомоторнике в сопках в Приморье», — передает telegram-канал 112. По данным канала, на самолете летели два человека. Они летели с Сахалина и должны были сесть на аэродроме Новороссия. На место крушения самолета отправлены спасательные службы. О том, живы ли пассажиры, пока неизвестно.