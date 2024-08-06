Почти 70 тюменских госслужащих предоставили недостоверные данные о своих доходах

06 августа 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Не все чиновники с первого раза верно отчитались о своих доходах и расходах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области в 2023 году почти 70 госслужащих подали сведения о своих доходах и расходах с нарушениями. Соответствующие данные имеются в распоряжении URA.RU. «В 2023 году в Тюменской области недостоверные или неполные декларации предоставили 61 госслужащий и семь руководителей госучреждений. Также по результатам проверок губернатором Тюменской области в отношении 38 лиц принято решение об обращении в соответствующие представительные органы местного самоуправления (думы — прим.ред.) с заявлением о применении меры ответственности. По итогу данным лицам были вынесены предупреждения (самые легкие наказания из существующих — прим.ред)», — следует из документа, имеющегося в распоряжении редакции. Как ранее сообщало URA.RU, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в период СВО чиновники и депутаты могут публично не раскрывать сведения своих деклараций. При этом от подачи отчетности они не освобождены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в 2023 году почти 70 госслужащих подали сведения о своих доходах и расходах с нарушениями. Соответствующие данные имеются в распоряжении URA.RU. «В 2023 году в Тюменской области недостоверные или неполные декларации предоставили 61 госслужащий и семь руководителей госучреждений. Также по результатам проверок губернатором Тюменской области в отношении 38 лиц принято решение об обращении в соответствующие представительные органы местного самоуправления (думы — прим.ред.) с заявлением о применении меры ответственности. По итогу данным лицам были вынесены предупреждения (самые легкие наказания из существующих — прим.ред)», — следует из документа, имеющегося в распоряжении редакции. Как ранее сообщало URA.RU, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в период СВО чиновники и депутаты могут публично не раскрывать сведения своих деклараций. При этом от подачи отчетности они не освобождены.