Почти 70 тюменских госслужащих предоставили недостоверные данные о своих доходах

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Не все чиновники с первого раза верно отчитались о своих доходах и расходах Фото:

В Тюменской области в 2023 году почти 70 госслужащих подали сведения о своих доходах и расходах с нарушениями. Соответствующие данные имеются в распоряжении URA.RU.

«В 2023 году в Тюменской области недостоверные или неполные декларации предоставили 61 госслужащий и семь руководителей госучреждений. Также по результатам проверок губернатором Тюменской области в отношении 38 лиц принято решение об обращении в соответствующие представительные органы местного самоуправления (думы — прим.ред.) с заявлением о применении меры ответственности. По итогу данным лицам были вынесены предупреждения (самые легкие наказания из существующих — прим.ред)», — следует из документа, имеющегося в распоряжении редакции.

Как ранее сообщало URA.RU, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в период СВО чиновники и депутаты могут публично не раскрывать сведения своих деклараций. При этом от подачи отчетности они не освобождены.

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В Тюменской области в 2023 году почти 70 госслужащих подали сведения о своих доходах и расходах с нарушениями. Соответствующие данные имеются в распоряжении URA.RU. «В 2023 году в Тюменской области недостоверные или неполные декларации предоставили 61 госслужащий и семь руководителей госучреждений. Также по результатам проверок губернатором Тюменской области в отношении 38 лиц принято решение об обращении в соответствующие представительные органы местного самоуправления (думы — прим.ред.) с заявлением о применении меры ответственности. По итогу данным лицам были вынесены предупреждения (самые легкие наказания из существующих — прим.ред)», — следует из документа, имеющегося в распоряжении редакции. Как ранее сообщало URA.RU, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в период СВО чиновники и депутаты могут публично не раскрывать сведения своих деклараций. При этом от подачи отчетности они не освобождены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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