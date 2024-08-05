05 августа 2024

В Тюменской области девочка-подросток насмерть отравилась наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
Девочке было от 15 до 17 лет (архивное фото) Фото:

В 2023 году в Тюменской области девочка-подросток погибла после употребления метадона. Такая информация представлена в докладе о наркоситуации в регионе.

«В 2023 году общее число смертельных отравлений наркотикам в Тюменской области составило 192 случая. Зарегистрирован один смертельный случай отравления метадоном среди несовершеннолетних. От наркотиков погибла девочка-подросток», — следует из данных доклада.

Конкретный возраст ребенка в документе не указан. Однако известно, что девочке было от 15 до 17 лет.

В целом же из-за употребления наркотиков в регионе за прошлый год ушли из жизни 176 мужчин и 16 женщин. Средний возраст — 39,2 года. Чаще всего умирали тюменцы (143 случая). На втором месте Тобольск (22), на третьем Тюменский район (12).

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В 2023 году в Тюменской области девочка-подросток погибла после употребления метадона. Такая информация представлена в докладе о наркоситуации в регионе. «В 2023 году общее число смертельных отравлений наркотикам в Тюменской области составило 192 случая. Зарегистрирован один смертельный случай отравления метадоном среди несовершеннолетних. От наркотиков погибла девочка-подросток», — следует из данных доклада. Конкретный возраст ребенка в документе не указан. Однако известно, что девочке было от 15 до 17 лет. В целом же из-за употребления наркотиков в регионе за прошлый год ушли из жизни 176 мужчин и 16 женщин. Средний возраст — 39,2 года. Чаще всего умирали тюменцы (143 случая). На втором месте Тобольск (22), на третьем Тюменский район (12).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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