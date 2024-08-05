В Тюменской области девочка-подросток насмерть отравилась наркотиками

В 2023 году в Тюменской области девочка-подросток погибла после употребления метадона. Такая информация представлена в докладе о наркоситуации в регионе.
«В 2023 году общее число смертельных отравлений наркотикам в Тюменской области составило 192 случая. Зарегистрирован один смертельный случай отравления метадоном среди несовершеннолетних. От наркотиков погибла девочка-подросток», — следует из данных доклада.
Конкретный возраст ребенка в документе не указан. Однако известно, что девочке было от 15 до 17 лет.
В целом же из-за употребления наркотиков в регионе за прошлый год ушли из жизни 176 мужчин и 16 женщин. Средний возраст — 39,2 года. Чаще всего умирали тюменцы (143 случая). На втором месте Тобольск (22), на третьем Тюменский район (12).
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В 2023 году в Тюменской области девочка-подросток погибла после употребления метадона. Такая информация представлена в докладе о наркоситуации в регионе. «В 2023 году общее число смертельных отравлений наркотикам в Тюменской области составило 192 случая. Зарегистрирован один смертельный случай отравления метадоном среди несовершеннолетних. От наркотиков погибла девочка-подросток», — следует из данных доклада. Конкретный возраст ребенка в документе не указан. Однако известно, что девочке было от 15 до 17 лет. В целом же из-за употребления наркотиков в регионе за прошлый год ушли из жизни 176 мужчин и 16 женщин. Средний возраст — 39,2 года. Чаще всего умирали тюменцы (143 случая). На втором месте Тобольск (22), на третьем Тюменский район (12).