Девочку, которую рвало кровью из-за отравления в Сочи, привезли в Екатеринбург

Шестилетняя девочка из Екатеринбурга, которая во время каникул в Сочи оказалась в реанимации после заражения инфекцией, вернулась домой. Ее состояние нормализовалось, но за время в больнице, она исхудала, рассказали родные ребенка.
«Пока девочка сидит на диете, пьет лекарства для восстановления желудочно-кишечного тракта. Физически тоже восстанавливается после продолжительного обезвоживания и длительного пребывания в горизонтальном положении», — передает E1.ru слова родственника.
Малышка во время каникул 15 июля оказалась в реанимации после заражения инфекцией, из-за которой ее рвало кровью. Врачи не сразу решились ехать к ребенку на вызов, посоветовав родителям лечить девочку дома, однако позже ее госпитализировали. Шестилетней девочке поставили диагноз — ротавирусная инфекция в тяжелой форме.
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