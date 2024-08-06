Девочку, которую рвало кровью из-за отравления в Сочи, привезли в Екатеринбург

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Девочка пьет лекарства для восстановления желудочно-кишечного тракта (архивное фото)
Девочка пьет лекарства для восстановления желудочно-кишечного тракта (архивное фото) Фото:

Шестилетняя девочка из Екатеринбурга, которая во время каникул в Сочи оказалась в реанимации после заражения инфекцией, вернулась домой. Ее состояние нормализовалось, но за время в больнице, она исхудала, рассказали родные ребенка.

«Пока девочка сидит на диете, пьет лекарства для восстановления желудочно-кишечного тракта. Физически тоже восстанавливается после продолжительного обезвоживания и длительного пребывания в горизонтальном положении», — передает E1.ru слова родственника.

Малышка во время каникул 15 июля оказалась в реанимации после заражения инфекцией, из-за которой ее рвало кровью. Врачи не сразу решились ехать к ребенку на вызов, посоветовав родителям лечить девочку дома, однако позже ее госпитализировали. Шестилетней девочке поставили диагноз — ротавирусная инфекция в тяжелой форме.

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Шестилетняя девочка из Екатеринбурга, которая во время каникул в Сочи оказалась в реанимации после заражения инфекцией, вернулась домой. Ее состояние нормализовалось, но за время в больнице, она исхудала, рассказали родные ребенка. «Пока девочка сидит на диете, пьет лекарства для восстановления желудочно-кишечного тракта. Физически тоже восстанавливается после продолжительного обезвоживания и длительного пребывания в горизонтальном положении», — передает E1.ru слова родственника. Малышка во время каникул 15 июля оказалась в реанимации после заражения инфекцией, из-за которой ее рвало кровью. Врачи не сразу решились ехать к ребенку на вызов, посоветовав родителям лечить девочку дома, однако позже ее госпитализировали. Шестилетней девочке поставили диагноз — ротавирусная инфекция в тяжелой форме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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