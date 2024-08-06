FP: Россия опережает США в международном энергетическом сотрудничестве

07 августа 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

Россия строит мощные ядерные реакторы в Бангладеш, Египте, Индии и Турции, заявили эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россия опережает США в сфере международного энергетического сотрудничества. Об этом заявили аналитики Energy for Growth Hub, в своей статье для Foreign Policy. «Россия строит мощные ядерные реакторы в Бангладеш, Египте, Индии и Турции и подписала соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере как минимум с 40 странами. В отличие от нее, у США набирается едва ли дюжина схожих соглашений», — заявили эксперты в статье, опубликованной на страницах Foreign Policy. Они указали на привлекательность предложений России для других стран и хорошо организованную финансовую поддержку. В статье указано, что компания «Росатом» предоставляет полный цикл услуг по строительству и эксплуатации ядерных реакторов, а финансирование осуществляется через российские банковские структуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия опережает США в сфере международного энергетического сотрудничества. Об этом заявили аналитики Energy for Growth Hub, в своей статье для Foreign Policy. «Россия строит мощные ядерные реакторы в Бангладеш, Египте, Индии и Турции и подписала соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере как минимум с 40 странами. В отличие от нее, у США набирается едва ли дюжина схожих соглашений», — заявили эксперты в статье, опубликованной на страницах Foreign Policy. Они указали на привлекательность предложений России для других стран и хорошо организованную финансовую поддержку. В статье указано, что компания «Росатом» предоставляет полный цикл услуг по строительству и эксплуатации ядерных реакторов, а финансирование осуществляется через российские банковские структуры.