06 августа 2024

FP: Россия опережает США в международном энергетическом сотрудничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов на Дону. Пермь, флаг россии
Россия строит мощные ядерные реакторы в Бангладеш, Египте, Индии и Турции, заявили эксперты Фото:

Россия опережает США в сфере международного энергетического сотрудничества. Об этом заявили аналитики Energy for Growth Hub, в своей статье для Foreign Policy.

«Россия строит мощные ядерные реакторы в Бангладеш, Египте, Индии и Турции и подписала соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере как минимум с 40 странами. В отличие от нее, у США набирается едва ли дюжина схожих соглашений», — заявили эксперты в статье, опубликованной на страницах Foreign Policy.

Они указали на привлекательность предложений России для других стран и хорошо организованную финансовую поддержку. В статье указано, что компания «Росатом» предоставляет полный цикл услуг по строительству и эксплуатации ядерных реакторов, а финансирование осуществляется через российские банковские структуры.

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Россия опережает США в сфере международного энергетического сотрудничества. Об этом заявили аналитики Energy for Growth Hub, в своей статье для Foreign Policy. «Россия строит мощные ядерные реакторы в Бангладеш, Египте, Индии и Турции и подписала соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере как минимум с 40 странами. В отличие от нее, у США набирается едва ли дюжина схожих соглашений», — заявили эксперты в статье, опубликованной на страницах Foreign Policy. Они указали на привлекательность предложений России для других стран и хорошо организованную финансовую поддержку. В статье указано, что компания «Росатом» предоставляет полный цикл услуг по строительству и эксплуатации ядерных реакторов, а финансирование осуществляется через российские банковские структуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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