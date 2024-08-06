Россия опережает США в сфере международного энергетического сотрудничества. Об этом заявили аналитики Energy for Growth Hub, в своей статье для Foreign Policy.
«Россия строит мощные ядерные реакторы в Бангладеш, Египте, Индии и Турции и подписала соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере как минимум с 40 странами. В отличие от нее, у США набирается едва ли дюжина схожих соглашений», — заявили эксперты в статье, опубликованной на страницах Foreign Policy.
Они указали на привлекательность предложений России для других стран и хорошо организованную финансовую поддержку. В статье указано, что компания «Росатом» предоставляет полный цикл услуг по строительству и эксплуатации ядерных реакторов, а финансирование осуществляется через российские банковские структуры.
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