Минобороны: ВСУ пытались атаковать четыре региона России

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ВСУ атаковали четыре региона РФ, они использовали 11 беспилотников Фото:

ВСУ ночью пытались атаковать четыре региона РФ: Белгородская, Курская, Воронежская и Ростовская области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской, два в Воронежской и два над Ростовской областью», — говорится в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Ранее жители Воронежской области сообщили о громких взрывах. Позже губернатор региона Александр Гусев рассказал, что обломки дронов попали в фасад жилых домов.

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ВСУ ночью пытались атаковать четыре региона РФ: Белгородская, Курская, Воронежская и Ростовская области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской, два в Воронежской и два над Ростовской областью», — говорится в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Ранее жители Воронежской области сообщили о громких взрывах. Позже губернатор региона Александр Гусев рассказал, что обломки дронов попали в фасад жилых домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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