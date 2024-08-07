Минобороны: ВСУ пытались атаковать четыре региона России

ВСУ атаковали четыре региона РФ, они использовали 11 беспилотников
ВСУ ночью пытались атаковать четыре региона РФ: Белгородская, Курская, Воронежская и Ростовская области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской, два в Воронежской и два над Ростовской областью», — говорится в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в
Ранее жители Воронежской области сообщили о громких взрывах. Позже губернатор региона Александр Гусев рассказал, что обломки дронов попали в фасад жилых домов.
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