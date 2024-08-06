В Перми восстановлена работа аэропорта

В пермском аэропорту «Большое Савино» рейсы вылетают и прибывают по расписанию. Самолеты, которые были задержаны из-за тумана, улетели с опозданием от одного до пяти часов. Такая информация размещена на онлайн-табло «Большого Савино».
«Рейсы в Анталью, Сочи, Москву, Санкт-Петербург и Барнаул вылетели 7 августа. На два рейса в Санкт-Петербург завершается посадка, а рейс в Махачкалу задерживается», — сказано на сайте аэропорта.
Уточняется, что рейсы, которые не смогли приземлиться в пермском аэропорту и были перенаправлены в Челябинск, Екатеринбург и Нижнекамск, также прибыли в «Большое Савино». Задерживается только рейс из Махачкалы. Он должен был прилететь в 13:40, но расчетное время прибытия поменяли на 16:40.
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