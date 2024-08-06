06 августа 2024

В Перми восстановлена работа аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью аэропорт окутал туман
Ночью аэропорт окутал туман Фото:

В пермском аэропорту «Большое Савино» рейсы вылетают и прибывают по расписанию. Самолеты, которые были задержаны из-за тумана, улетели с опозданием от одного до пяти часов. Такая информация размещена на онлайн-табло «Большого Савино».

«Рейсы в Анталью, Сочи, Москву, Санкт-Петербург и Барнаул вылетели 7 августа. На два рейса в Санкт-Петербург завершается посадка, а рейс в Махачкалу задерживается», — сказано на сайте аэропорта.

Уточняется, что рейсы, которые не смогли приземлиться в пермском аэропорту и были перенаправлены в Челябинск, Екатеринбург и Нижнекамск, также прибыли в «Большое Савино». Задерживается только рейс из Махачкалы. Он должен был прилететь в 13:40, но расчетное время прибытия поменяли на 16:40.

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В пермском аэропорту «Большое Савино» рейсы вылетают и прибывают по расписанию. Самолеты, которые были задержаны из-за тумана, улетели с опозданием от одного до пяти часов. Такая информация размещена на онлайн-табло «Большого Савино». «Рейсы в Анталью, Сочи, Москву, Санкт-Петербург и Барнаул вылетели 7 августа. На два рейса в Санкт-Петербург завершается посадка, а рейс в Махачкалу задерживается», — сказано на сайте аэропорта. Уточняется, что рейсы, которые не смогли приземлиться в пермском аэропорту и были перенаправлены в Челябинск, Екатеринбург и Нижнекамск, также прибыли в «Большое Савино». Задерживается только рейс из Махачкалы. Он должен был прилететь в 13:40, но расчетное время прибытия поменяли на 16:40.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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