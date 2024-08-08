Каждый четвертый челябинец имеет проблемы с сердцем и сосудами

Каждый четвертый житель Челябинской области имеет сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявили 7 августа в пресс-службе регионального минздрава.
«Среди взрослого населения болезни систем кровообращения встречаются порядка 25%. Каждый четвертый пациент, относящийся к категории взрослого населения, имеет те или иные хронические сердечно-сосудистые заболевания», — привели в пресс-службе министерства слова главного внештатного кардиолога минздрава Сергея Черепенина.
Наиболее распространенными заболеваниями являются гипертоническая болезнь и хроническая ишемическая болезнь сердца. Также распространены болезни, связанные с атеросклерозом, такие как нарушение липидного обмена и заболевания, связанные с нарушением ритма сердца, например, мерцательная аритмия или фибрилляция предсердия.
В пресс-службе добавили, что для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями действуют федеральная и региональная программы лекарственного обеспечения. Ежегодно в регионе пролечивается около семи тысяч пациентов с острым инфарктом миокарда, около восьми пациентов, которым выполняется стентирование коронарных артерий. Приблизительно тысяче пациентов проводится шунтирование коронарных артерий.
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