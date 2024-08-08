08 августа 2024

Каждый четвертый челябинец имеет проблемы с сердцем и сосудами

© Служба новостей «URA.RU»
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Около 25% пациентов страдают хроническими болезнями сердца
Около 25% пациентов страдают хроническими болезнями сердца Фото:

Каждый четвертый житель Челябинской области имеет сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявили 7 августа в пресс-службе регионального минздрава.

«Среди взрослого населения болезни систем кровообращения встречаются порядка 25%. Каждый четвертый пациент, относящийся к категории взрослого населения, имеет те или иные хронические сердечно-сосудистые заболевания», — привели в пресс-службе министерства слова главного внештатного кардиолога минздрава Сергея Черепенина.

Наиболее распространенными заболеваниями являются гипертоническая болезнь и хроническая ишемическая болезнь сердца. Также распространены болезни, связанные с атеросклерозом, такие как нарушение липидного обмена и заболевания, связанные с нарушением ритма сердца, например, мерцательная аритмия или фибрилляция предсердия.

В пресс-службе добавили, что для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями действуют федеральная и региональная программы лекарственного обеспечения. Ежегодно в регионе пролечивается около семи тысяч пациентов с острым инфарктом миокарда, около восьми пациентов, которым выполняется стентирование коронарных артерий. Приблизительно тысяче пациентов проводится шунтирование коронарных артерий.

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Каждый четвертый житель Челябинской области имеет сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявили 7 августа в пресс-службе регионального минздрава. «Среди взрослого населения болезни систем кровообращения встречаются порядка 25%. Каждый четвертый пациент, относящийся к категории взрослого населения, имеет те или иные хронические сердечно-сосудистые заболевания», — привели в пресс-службе министерства слова главного внештатного кардиолога минздрава Сергея Черепенина. Наиболее распространенными заболеваниями являются гипертоническая болезнь и хроническая ишемическая болезнь сердца. Также распространены болезни, связанные с атеросклерозом, такие как нарушение липидного обмена и заболевания, связанные с нарушением ритма сердца, например, мерцательная аритмия или фибрилляция предсердия. В пресс-службе добавили, что для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями действуют федеральная и региональная программы лекарственного обеспечения. Ежегодно в регионе пролечивается около семи тысяч пациентов с острым инфарктом миокарда, около восьми пациентов, которым выполняется стентирование коронарных артерий. Приблизительно тысяче пациентов проводится шунтирование коронарных артерий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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