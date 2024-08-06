Всем пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле выдали социальные паспорта

Минсоцполитики Свердловской области завершило выдачу социальных паспортов пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле. Всего оформлено 80 документов, благодаря которым людям окажут всю необходимую помощь, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Всего оформлено 80 документов. Социальные паспорта нужны для оказания адресной помощи: в них указывается, нужно ли людям восстановить документы, а также какие предметы первой необходимости, одежды, быта им необходимы», — следует из сообщения.
На данный момент пострадавшим перечислено более 24,7 млн рублей. Всего на помощь пострадавшим выделено порядка 240 миллионов рублей. Средства пойдут на единовременную финансовую помощь. Семьям погибших пообещали выплатить по 1,5 млн рублей.
При обрушении дома погибло 10 человек: пять детей и пять взрослых. Причиной трагедии называют взрыв бытового газа. По делу о халатности, повлекшей смерть людей, задержаны мастер и два слесаря службы «Газэкс». Вся актуальная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!