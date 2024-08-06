Из Челябинской области в Казахстан помешали вывезти тонну свинины без документов

Из Челябинской области в Казахстан безуспешно пытались вывести тонную свинины, на которую не были оформлены документы. Как 7 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, нарушителем признан гражданин соседнего государства.
«В Бугристом пресечена незаконная попытка вывоза свинины без документов в Казахстан. На нарушителя, гражданина Казахстана, составлен протокол по статье КоАП РФ», — отметили в надзорном ведомстве.
Попытку провести мясо сотрудники службы пресекли в сотрудничестве с ФСБ России. Перевозчик вез груз без оформленного на него ветеринарного сертификата.
Нарушитель направлялся в Костанай. Продукцию возвратили, настояв на оформлении необходимых документов, что предотвратит потенциальное распространение заболеваний и обеспечит соблюдение ветеринарных норм.
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