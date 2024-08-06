06 августа 2024

Из Челябинской области в Казахстан помешали вывезти тонну свинины без документов

© Служба новостей «URA.RU»
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На мясо не было оформлено ветеринарного сертификата
На мясо не было оформлено ветеринарного сертификата Фото:

Из Челябинской области в Казахстан безуспешно пытались вывести тонную свинины, на которую не были оформлены документы. Как 7 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, нарушителем признан гражданин соседнего государства.

«В Бугристом пресечена незаконная попытка вывоза свинины без документов в Казахстан. На нарушителя, гражданина Казахстана, составлен протокол по статье КоАП РФ», — отметили в надзорном ведомстве.

Попытку провести мясо сотрудники службы пресекли в сотрудничестве с ФСБ России. Перевозчик вез груз без оформленного на него ветеринарного сертификата.

Нарушитель направлялся в Костанай. Продукцию возвратили, настояв на оформлении необходимых документов, что предотвратит потенциальное распространение заболеваний и обеспечит соблюдение ветеринарных норм.

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Из Челябинской области в Казахстан безуспешно пытались вывести тонную свинины, на которую не были оформлены документы. Как 7 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, нарушителем признан гражданин соседнего государства. «В Бугристом пресечена незаконная попытка вывоза свинины без документов в Казахстан. На нарушителя, гражданина Казахстана, составлен протокол по статье КоАП РФ», — отметили в надзорном ведомстве. Попытку провести мясо сотрудники службы пресекли в сотрудничестве с ФСБ России. Перевозчик вез груз без оформленного на него ветеринарного сертификата. Нарушитель направлялся в Костанай. Продукцию возвратили, настояв на оформлении необходимых документов, что предотвратит потенциальное распространение заболеваний и обеспечит соблюдение ветеринарных норм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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