06 августа 2024

В Перми побывала съемочная группа передачи «Пробный переезд»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ведущие программы ездят по России и рассказывают о городах
Ведущие программы ездят по России и рассказывают о городах Фото:

В Перми прошли съемки передачи «Пробный переезд», которая выходит на телеканале «Пятница». Об этом рассказал пермский архитектор-реставратор Геннадий Воженников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня 2,5 часа снимали передачу „Пробный переезд“ в нашем городе. Меня пригласили принять участие, в роли „местного архитектора“. С удовольствием рассказал о нашем городе», — сказано в сообщении.

Программа «Пробный переезд» — это тревел-эксперимент от телеканала «Пятница». Ее ведущие ездят по России и рассказывают о городах, в которые стоит переехать.

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В Перми прошли съемки передачи «Пробный переезд», которая выходит на телеканале «Пятница». Об этом рассказал пермский архитектор-реставратор Геннадий Воженников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня 2,5 часа снимали передачу „Пробный переезд“ в нашем городе. Меня пригласили принять участие, в роли „местного архитектора“. С удовольствием рассказал о нашем городе», — сказано в сообщении. Программа «Пробный переезд» — это тревел-эксперимент от телеканала «Пятница». Ее ведущие ездят по России и рассказывают о городах, в которые стоит переехать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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