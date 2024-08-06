В Перми побывала съемочная группа передачи «Пробный переезд»

Ведущие программы ездят по России и рассказывают о городах
В Перми прошли съемки передачи «Пробный переезд», которая выходит на телеканале «Пятница». Об этом рассказал пермский архитектор-реставратор Геннадий Воженников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня 2,5 часа снимали передачу „Пробный переезд“ в нашем городе. Меня пригласили принять участие, в роли „местного архитектора“. С удовольствием рассказал о нашем городе», — сказано в сообщении.
Программа «Пробный переезд» — это тревел-эксперимент от телеканала «Пятница». Ее ведущие ездят по России и рассказывают о городах, в которые стоит переехать.
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