Абитуриенты курганского госколледжа выбирают будущее: IT и стройка в топе выбора молодежи

Специальности в области информационных технологий и строительства пользуются наибольшим спросом среди абитуриентов Курганского государственного колледжа. На программу «Информационные системы и программирование» приходится самый высокий конкурс — более пяти человек на место, говорится в сведениях учреждения.
«Заметен значительный рост интереса к IT-специальностям и строительству. Это связано с растущими требованиями рынка труда и перспективами карьерного роста в этих сферах», — говорится в данных колледжа.
По данным аналитических сведений, специальности, связанные с экономикой и торговлей, не показывают высокого уровня конкуренции, что может свидетельствовать о перенасыщении этих секторов или снижении интереса к ним со стороны молодежи. В то же время, наблюдается стабильный спрос на ветеринарию и архитектуру.
Наибольший конкурс на бюджетные места наблюдается на специальности:
«Информационные системы и программирование» (127 заявлений на 25 мест, что составляет конкурс примерно 5.08 человека на место);
«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» (84 заявления на 30 мест, примерно 2.8 человека на место);
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (121 заявление на 55 мест, примерно 2.2 человека на место).
Специальности без бюджетных мест, но с наличием коммерческих мест, показывают меньший интерес со стороны абитуриентов:
«Землеустройство» (29 заявлений на 25 коммерческих мест);
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (17 заявлений на 25 коммерческих мест).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!