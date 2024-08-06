06 августа 2024

Абитуриенты курганского госколледжа выбирают будущее: IT и стройка в топе выбора молодежи

Курганские абитуриенты массово стремятся на IT-специальности
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские абитуриенты хотят освоить IT
Курганские абитуриенты хотят освоить IT Фото:

Специальности в области информационных технологий и строительства пользуются наибольшим спросом среди абитуриентов Курганского государственного колледжа. На программу «Информационные системы и программирование» приходится самый высокий конкурс — более пяти человек на место, говорится в сведениях учреждения.

«Заметен значительный рост интереса к IT-специальностям и строительству. Это связано с растущими требованиями рынка труда и перспективами карьерного роста в этих сферах», — говорится в данных колледжа.

По данным аналитических сведений, специальности, связанные с экономикой и торговлей, не показывают высокого уровня конкуренции, что может свидетельствовать о перенасыщении этих секторов или снижении интереса к ним со стороны молодежи. В то же время, наблюдается стабильный спрос на ветеринарию и архитектуру.

Наибольший конкурс на бюджетные места наблюдается на специальности:

«Информационные системы и программирование» (127 заявлений на 25 мест, что составляет конкурс примерно 5.08 человека на место);

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» (84 заявления на 30 мест, примерно 2.8 человека на место);

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (121 заявление на 55 мест, примерно 2.2 человека на место).

Специальности без бюджетных мест, но с наличием коммерческих мест, показывают меньший интерес со стороны абитуриентов:

«Землеустройство» (29 заявлений на 25 коммерческих мест);

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (17 заявлений на 25 коммерческих мест).

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Специальности в области информационных технологий и строительства пользуются наибольшим спросом среди абитуриентов Курганского государственного колледжа. На программу «Информационные системы и программирование» приходится самый высокий конкурс — более пяти человек на место, говорится в сведениях учреждения. «Заметен значительный рост интереса к IT-специальностям и строительству. Это связано с растущими требованиями рынка труда и перспективами карьерного роста в этих сферах», — говорится в данных колледжа. По данным аналитических сведений, специальности, связанные с экономикой и торговлей, не показывают высокого уровня конкуренции, что может свидетельствовать о перенасыщении этих секторов или снижении интереса к ним со стороны молодежи. В то же время, наблюдается стабильный спрос на ветеринарию и архитектуру. Наибольший конкурс на бюджетные места наблюдается на специальности: «Информационные системы и программирование» (127 заявлений на 25 мест, что составляет конкурс примерно 5.08 человека на место); «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» (84 заявления на 30 мест, примерно 2.8 человека на место); «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (121 заявление на 55 мест, примерно 2.2 человека на место). Специальности без бюджетных мест, но с наличием коммерческих мест, показывают меньший интерес со стороны абитуриентов: «Землеустройство» (29 заявлений на 25 коммерческих мест); «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (17 заявлений на 25 коммерческих мест).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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